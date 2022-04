Pasquetta, Abbadia al top

FESTA - In tanti hanno scelto l'area verde nonostante la giornata non fosse caldissima. A Civitanova il mercatino in piazza ha attirato visitatori sin dal primo mattino. Circa 200 persone alla Cinciallegra

Abbadia di Fiastra resta sinonimo di meta per una gita mordi e fuggi approfittando di una giornata festiva. Pienone di Pasquetta oggi nell’area verde, in tanti hanno trascorso il pomeriggio sui prati, tra picnic, giochi, passeggiate.

Un classico dell’era pre Covid che oggi è stato rispolverato da tanti che hanno scelto questa meta, tra Macerata, Tolentino e Urbisaglia, per trascorrere qualche ora all’aria aperta. Tantissime persone anche se non c’era la folla di un caldo primo maggio (le temperature non erano altissime oggi).

A Civitanova c’era il mercatino in piazza XX settembre con le bancarelle che offriva prodotti tipici e qualche chicca culinaria che ha attirato l’attenzione delle tante persone che sin dalle prime ore del mattino hanno deciso di fare un giro.

Altra iniziativa quella che si è svolta alla Cinciallegra di Civitanova con la Festa di Primavera. Circa duecento persone, soprattutto famiglie, hanno trascorso la giornata nel parco, di pranzare e partecipare alle iniziative proposte nell’occasione.

(Foto dell’Abbadia di Fiastra di Fabio Falcioni)

