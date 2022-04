Incendio al Cosmari, Parcaroli rassicura:

«Scongiurati problemi ambientali»

TOLENTINO - Il presidente della Provincia dopo il rogo che ha interessato il capannone dove viene trattato l'indifferenziato: «Siamo al lavoro per trovare la soluzione più immediata per garantire alla cittadinanza il prosieguo del servizio di raccolta rifiuti senza interruzioni, nonostante i danni registrati alla struttura»

17 Aprile 2022

«Sono stati effettuati tutti i dovuti controlli che hanno scongiurato problemi di tipo ambientale». E’ quanto assicura il presidente della Provincia e sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, dopo l’incendio che ha interessato il Cosmari nella notte tra venerdì e sabato.

Il rogo ha interessato un nastro trasportatore, fermo da qualche ore, nel capannanone dove vengono trattati i rifiuti indifferenziati. «Una fatalità» l’aveva definita ieri il presidente del Cosmari Giuseppe Pezzanesi, non dovuta ad alcun errore umano. Le fiamme, domate nel giro di un’ora dai vigili del fuoco intervenuti con 10 mezzi e 18 uomini, hanno danneggiato oltre al nastro trasportatore, anche il tetto della struttura e una cabina elettrica. Ieri si sono svolte le attività di bonifica e l’Arpam ha eseguito le dovute rilevazioni ambientali. «In qualità di presidente della Provincia – ha aggiunto Parcaroli – ho seguito in prima persona, fin dalle prime fasi, la questione relativa all’incendio sviluppatosi al Cosmari. Insieme al consigliere provinciale delegato all’Ambiente Andrea Mozzoni, all’Ufficio Ambiente guidato dal dirigente Maurizio Scarpecci, al presidente del Cosmari Giuseppe Pezzanesi e al direttore Giuseppe Giampaoli e grazie alla supervisione della Polizia provinciale, dell’Arpam e dell’Asur, siamo al lavoro per consentire al Cosmari di trovare la soluzione più immediata per garantire alla cittadinanza il prosieguo del servizio di raccolta rifiuti senza interruzioni, nonostante i danni registrati alla struttura». Intanto, lo stesso Parcaroli ha escluso problemi ambientali conseguenti al rogo.

