«Le Marche puntano

sui piccoli borghi:

i fari della Bit su Appignano»

VETRINA - Leguminaria, l’arte della Ceramica, i percorsi Bike e i legumi autoctoni: i quattro elementi di valore del Comune in mostra a Milano

14 Aprile 2022 - Ore 09:32 - caricamento letture

C’era anche il Comune di Appignano, insieme al team di NoiMarche, nel padiglione della Regione Marche alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano che si è svolta dal 10 al 12 aprile. Una presenza, insieme agli altri Comuni della rete di Noi Marche che vuole ribadire il concetto di “Piccolo è Bello”.

«I borghi sono l’anima di questa regione, riescono a raccontarne in pochi chilometri quadrati la bellezza e la poesia: e Appignano non fa eccezione – si legge in una nota del Comune -. A raccontare le bellezze e le tipicità locali l’assessore al Turismo che ha illustrato quattro elementi di valore del Comune: Leguminaria, l’arte della Ceramica, i percorsi Bike e i legumi autoctoni. Leguminaria non ha bisogno di presentazioni: è l’evento che da venti anni è diventato il simbolo dell’Autunno della nostra Regione, richiamando appassionati da tutta Italia e dall’Europa.

I Legumi, che gli ospiti e addetti ai lavori hanno potuto degustare subito dopo la conferenza stampa di presentazione del progetto Noi Marche, rappresentano una ricchezza nutrizionale e di gusto: le locali Aziende Agricole Mazzieri Enrico e Medei Nazzareno sono preziose testimoni del lavoro e del grande impegno che essi richiedono Ma Appignano è anche ceramica: d’uso in primis, ma con una sempre più spiccata vocazione verso quella artistica. Non per niente negli ultimi anni il Comune di Appignano è entrato a far parte dell’Aicc, Associazione Italiana Città della Ceramica potendosi così avvalere, a tutti gli effetti, dell’appellativo di Città della Ceramica. Infine, grazie anche all’input di Noi Marche Bike Life, Appignano si è riscoperta Borgo perfetto per gli appassionati delle due ruote: i percorsi, immersi nella natura, sono imperdibili. Un grazie alla Regione Marche che ha permesso anche al nostro Borgo di poter brillare come merita sotto i riflettori della Bit di Milano».

