«Sanità, siamo il primo

sindacato nell’Area Vasta 3

Risultato storico per la Cgil»

MACERATA - La soddisfazione del segretario generale Daniel Taddei per i risultati ottenuti dalla Flc (Federazione Lavoratori della Conoscenza) e della Fp (Funzione Pubblica): «Dedichiamo questa giornata al ricordo di Giampaolo Cingolani che tanto si è impegnato nelle nostre categorie»

8 Aprile 2022

«Risultato storico delle liste Cgil nelle elezioni 2022 del Pubblico Impiego della Provincia di Macerata, grande affermazione della Flc (Federazione Lavoratori della Conoscenza) e della Fp (Funzione Pubblica). La Fp Cgil in Sanità si conferma primo sindacato nell’Area Vasta 3 bissando lo straordinario risultato del 2018».

In una nota tutta la soddisfazione del segretario generale Daniel Taddei per «l’importante consolidamento nell’ambito delle Autonomie locali, dove cresciamo nel Comune di Macerata e ci affermiamo prima lista in alcuni enti ed Asp come, ad esempio, Recanati, Sarnano, Cingoli, Monte S. Giusto, Ircr Macerata, Unione Montana, Monti Azzurri ed altri. Nel comparto Funzioni Centrali nonostante lo svuotamento degli enti dovuto ai pensionamenti e alla mancanza di assunzioni degli ultimi anni, con il conseguente minor numero seggi assegnati, si è posizionata primo sindacato all’ Ispettorato del Lavoro ed al Tribunale di Macerata, mantenendo la rappresentanza in Amministrazioni importanti come Agenzia Entrate, Procura, Questura, ecc».

Taddei precisa: «La Flc risulta essere, per la prima volta, il sindacato più votato nel comparto scuola e nell’Università. Risultati straordinari all’Ipsia Corridoni di Corridonia, all’Ic Monti di Pollenza, all’Ic Ugo Bassi di Civitanova e al’Ic Mestica di Macerata e tanti altri. Un importante affermazione soprattutto in un contesto storico di estrema difficoltà dovute alla pandemia e nonostante i continui tagli agli organici, alle scuole ed alle classi. La Fp Cgil e la Flc Cigl si attestano come le categorie più rappresentative, premiando lo sforzo di partecipazione e democrazia del sindacato confederale. Vogliamo dedicare questa giornata al ricordo di Giampaolo Cingolani, scomparso prematuramente da pochi giorni, che è sempre stato al fianco di tutti e tanto si è impegnato nelle nostre categorie a difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori – conclude Taddei -. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato ma soprattutto a tutti quelli che andando a votare hanno creduto nella trasparenza, nella correttezza, nella coerenza e nella Cgil».

