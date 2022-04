Elezioni Rsu pubblico impiego,

Cisl Fp rafforza la leadership

IL SINDACATO si riconferma primo in provincia nel comparto funzioni locali e segna un aumento del numero totale dei seggi conseguiti. Il segretario, Alessandro Moretti: «Risultato figlio di un percorso di tenacia, formazione, resilienza e capacità di negoziazione che nei 4 anni precedenti ha consentito alla quasi totalità dei dipendenti nel territorio di raggiungere nuove progressioni economiche orizzontali»

«Elezioni Rsu, nel pubblico impiego maceratese la Cisl Fp rafforza la propria leadership». Così Alessandro Moretti, segretario provinciale del sindacato. «Cisl Fp non solo si riconferma primo sindacato nel comparto funzioni locali, ma addirittura segna un aumento del numero totale dei seggi conseguiti.

Al comune di Macerata vengono attribuiti alle candidate e candidati 7 dei 12 seggi disponibili, con l’incremento di 1 rispetto al 2018; alla Provincia i seggi risultano 5 su 9, a Tolentino 5 su 7, a Civitanova invece si è totalmente ribaltato l’assetto precedente, risultando ora 4 seggi Cisl su 9. A Camerino 3 su 5 ed a Corridonia 2 su 4, 3 su 4 alla Asp Ricci di Civitanova mentre a Montecassiano, Morrovalle e Treia 4 su 4, in altri casi comunque confermando la maggioranza assoluta. Rilevante poi il fatto che su 140 eletti Cisl in totale nel comparto Funzioni Locali, il 50% è alla prima nomina e sono giovani. Lo stesso dicasi per i neo-eletti del comparto Sanità in Area Vasta 3, ovvero per le elette ed eletti negli enti del comparto funzioni centrali ad esempio Inail, Inps, ministeri e Ordini professionali. Questo risultato – prosegue Alessandro Moretti – è figlio di un percorso di tenacia, formazione, resilienza e capacità di negoziazione che nei quattro anni precedenti ha consentito alla quasi totalità dei dipendenti nel territorio di raggiungere nuove progressioni economiche orizzontali, maggiori livelli di performance, ed applicazione di istituti dibattuti in passato come il buono pasto, l’orario multi-periodale o una più efficiente gestione dei turni. Rafforzando ulteriormente il sindacato Cisl quale baluardo della corretta applicazione dei principi negoziali».

Finite le elezioni, dice Moretti «La mobilitazione prosegue per il conseguimento del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali e sanità, che poi vedrà i neo-eletti impegnati nella loro traslazione ai livelli aziendali del territorio».

Moretti ha poi voluto ringraziare «le lavoratici ed i lavoratori che ci danno la loro fiducia per assolvere al meglio il mandato nel prossimo triennio, la Cisl è certa di rappresentare tutti al meglio seppure con le proprie differenze professionali, vieppiù a quanti hanno condiviso quest’ ultimo quadriennio di mandato».

