Carabiniere di 56 anni

stroncato da una malattia

RECANATI - Giovanni Perniola, Brigadiere Capo carica speciale, si è spento nella notte. Il funerale domani, lunedì, alle 15,30 nella chiesa del duomo

20 Marzo 2022 - Ore 10:54 - caricamento letture

Si è spento nella notte a 56 anni Giovanni Perniola, Brigadiere Capo carica speciale. Era molto conosciuto a Recanati, a stroncarlo una malattia. Esperto in reati informatici, era originario della Puglia. Apprezzato e benvoluto da tutti in città per la sua gentilezza, era esempio di professionalità e disponibilità. Giovanni Perniola lascia la moglie Rosa, lascia i due figli Mirco e Stefano. La camera ardente è allestita nella casa Funeraria Bamo, il funerale si terrà domani, lunedì, alle 15,30 nella chiesa del duomo.

(Servizio in aggiornamento)

(Redazione Cm)

