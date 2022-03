All’Atm il trofeo Giuseppucci

per il terzo anno di fila

«E’ un record nelle Marche»

TENNIS - Macerata batte Civitanova 2-0 con i singolari vinti da Tommaso Compagnucci ed Enrico Piergallini e si aggiudica il Campionato regionale a squadre indoor. La soddisfazione del presidente del circolo di via dei Velini Fabiano Tombolini e dell'assessore allo Sport Riccardo Sacchi

13 Marzo 2022 - Ore 11:51 - caricamento letture

Per il terzo anno consecutivo la squadra maschile dell’Associazione Tennis Macerata si aggiudica il “trofeo Giuseppucci”, il Campionato regionale a squadre Indoor, battendo, nella finale disputatasi sui campi di casa in via dei Velini, la squadra rivale di Civitanova per 2 a 0 con i singolari vinti da Tommaso Compagnucci ed Enrico Piergallini entrambi in 2 set.

«Mai nessun altro circolo nelle Marche – commenta il nuovo presidente Fabiano Tombolini – aveva raggiunto questo storico traguardo e i ragazzi hanno dimostrato, nonostante i vari infortuni e indisponibilità, di tenere molto al raggiungimento di questo obiettivo. I due fratelli maceratesi Compagnucci, Tommaso e Nicolas, Enrico Piergallini, Tommaso Meo e il nuovo innesto di quest’anno Gianluca Acquaroli sono stati bravissimi, dimostrando di essere un vero gruppo di ragazzi disponibili al sacrificio, motivati e con un grande senso di appartenenza alla squadra. Non bisogna dimenticare il contributo di Alessio Cherri, capitano della formazione e collante del gruppo, sempre pronto a dare consigli, nuovi stimoli e motivazioni ai ragazzi, che ha guidato, con esperienza, la squadra dalla prima giornata fino alla finale. Siamo molto felici ed orgogliosi di poter tenere il Trofeo, a cui teniamo molto perché intitolato ad uno che fu una delle pietre miliari del tennis maceratese, ancora un altro anno nella nostra bacheca».

«Il nostro vero obiettivo annuale – continua il presidente – rimane comunque il Campionato di serie B2, che partirà il 15 Maggio, per il quale avremo a disposizione anche il francese Remi Boutillier, il nuovo innesto Jacopo Maria Sada e Samuele Tondelli. Tenteremo la promozione in serie B1 e abbiamo sicuramente una rosa molto competitiva che ha la possibilità di raggiungere tale obiettivo».

Soddisfazione per il successo del sodalizio maceratese anche da parte dell’Amministrazione comunale ed in particolare dell’assessore allo Sport Riccardo Sacchi che ha commentato così il prestigioso successo: «Nell’anno di Macerata città europea dello sport anche il tennis, grazie al valore dei nostri atleti, assume un ruolo centrale. Avanti tutta in attesa degli interventi di riqualificazione degli impianti di via dei Velini».

