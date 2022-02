Premio Massimo Dell’Orso

alla migliore tesi

sull’Appennino che cambia

MEMORIA - Dedicato al 56enne scomparso nel 2018 che con passione collaborava al Centro faunistico del Parco dei Sibillini è stato ideato dal gruppo di ricerca Emidio di Treviri e da altre associazioni impegnate nel post sisma

20 Febbraio 2022 - Ore 15:20 - caricamento letture

Un premio per la migliore tesi dell’Appennino che cambia. Torna il premio di laurea Massimo Dell’Orso dedicato a giovani studenti e ricercatori. Il concorso è ideato dal gruppo di ricerca Emidio di Treviri e da altre organizzazioni impegnate nel post sisma. Il premio avrà un solo vincitore – fino al 31 maggio è possibile inviare gli elaborati – e verrà assegnato alla tesi che abbia affrontato i temi delle trasformazioni sociali, territoriali ed ecologiche che interessano l’Appennino centrale. Gli altri partecipanti, invece, avranno la possibilità di pubblicare una sintesi dei principali progressi scientifici del loro lavoro in un libro scaricabile online. Inoltre, tutti i lavori diventeranno parte di un archivio online, liberamente consultabile, di materiale scientifico dedicato alla memoria di Dell’Orso.

La prima edizione del premio di laurea Massimo Dell’Orso, bandito nell’autunno del 2019, ha visto la pubblicazione del collettaneo “Sulle tracce dell’Appennino che cambia”. Nel volume sono raccolti gli articoli scientifici che sintetizzano i principali progressi scientifici dei partecipanti all’iniziativa.

Massimo Dell’Orso, scomparso a 56 anni, era un amante dell’Appennino, collaborava alla gestione del Centro faunistico del Parco Nazionale dei Sibillini e si occupava, tra le altre cose, del lupo Merlino, ospite dei recinti del Centro e custodiva la colonia di cervi più importante del Parco che vive nei boschi intorno alla frazione. «Il primo maggio del 2018, ha deciso di togliersi la vita nell’hotel sulla costa abruzzese dove era stato sfollato in attesa di una casetta che non sarebbe mai arrivata. Ha lasciato un grande vuoto nella comunità dei Sibillini, grande come tutti quelli che in un modo o nell’altro hanno scelto di lasciare queste terre dopo il terremoto» ricordano gli organizzatori del premio di laurea. I concorrenti al Premio di Laurea devono aver realizzato una ricerca con focus nel contesto delle aree dell’Appennino Centrale colpite dai terremoti, aree segnate in alcuni casi da una sovrapposizione di crateri. Sono ammesse tutte le scienze (sociali, naturalistiche e umane). L’iniziativa di un premio di laurea in memoria di Massimo dell’Orso vede il contributo del gruppo di ricerca Emidio di Treviri, del corso di Sociologia Unicam, dell’Istituto storico di Macerata e delle Brigate di solidarietà attiva – Marche. Aderiscono il Parco nazionale dei Monti Sibillini, Casa (Cosa accade se abitiamo), Terre in Moto – Marche ed Ecomuseo del monte Ceresa.

Gli organizzatori forniscono il link per partecipare al bando: mdo2022.vado.li. Il materiale si può inviare fino al 31 maggio 2022 alla mail: emidioditreviri@gmail.com. Per informazioni: 392 2393385

