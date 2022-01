Ciclovia ad anello per collegare 9 scuole,

approvato il progetto definitivo:

«La città cambia e guarda ai giovani»

MACERATA - Questa mattina la giunta comunale ha dato il via libera alla realizzazione dell’intera rete cittadina. Con il finanziamento dedicato di 172mila euro, risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà creato un collegamento di oltre 9 chilometri tra nove plessi scolastici e altri siti strategici

La giunta comunale di Macerata questa mattina ha approvato il progetto definitivo della “ciclovia ad anello” che rappresenta l’avvio della realizzazione dell’intera rete cittadina. Con il finanziamento dedicato di 172mila euro, risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà creato un collegamento di oltre 9 chilometri tra nove plessi scolastici e altri siti strategici, attraverso percorsi promiscui all’interno del territorio comunale, sia con l’utilizzo di segnaletica verticale e orizzontale, per offrire una maggiore sicurezza, che con sentieri naturali a uso esclusivo dei ciclo-pedoni. L’anello ciclabile collegherà gli istituti comprensivi Mestica e Alighieri, l’Iss Matteo Ricci, l’Iis Bramante, l’Ite Gentili, il Liceo Artistico Cantalamessa, il Liceo Scientifico Galilei, il Liceo Classico-Linguistico Leopardi, l’Ipsia Corridoni, il palasport e il parco di Fontescodella, i Giardini Diaz e il bus terminal di piazza Pizzarello.

«La ciclovia è stata progettata dall’ingegnere Nicola Gobbi con la consulenza dell’agronomo Nicola Prenna – si legge nella nota del comune di Macerata – con l’obiettivo della sostenibilità, senza consumo di suolo e nel massimo rispetto della natura e dalla biodiversità. L’intervento più importante verrà realizzato nel tratto di Fontescodella, in corrispondenza di via Tucci, su sede propria e con l’utilizzo dedicato esclusivamente a pedoni e bici, attraverso la posa di una pavimentazione ecologica e l’installazione di 21 lampioni e piante floreali posti lungo tutto il percorso del sentiero. Altro tratto di sentiero strategico, con lavori eseguiti sul fondo e con posa di balaustre in legno, consentirà l’attraversamento in sicurezza di via Roma. Nelle strade a bassa percorrenza veicolare, nelle quali non è possibile realizzare corsie preferenziali per le ridotte dimensioni, saranno installate idonee segnaletiche orizzontali e verticali».

«Dopo l’approvazione del progetto esecutivo del parcheggio scambiatore di Fontescodella, delle stazioni di ricarica delle bici elettriche e dell’info point di viale Trieste, già appaltato – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori -, portiamo a termine anche il progetto della ciclovia ad anello di collegamento delle scuole. La città cambia volto e volge lo sguardo ai giovani, che per noi rappresentano il presente anche in tema di mobilità sostenibile. Un altro importante impegno di programma di mandato viene messo a terra, a costo zero per i maceratesi, grazie alla capacità dell’amministrazione Parcaroli di sfruttare al meglio le risorse finanziate da bandi pubblici. Le opere saranno ultimate entro il corrente anno per cui è ora di mettere a puntino le nostre bici». «L’intervento rappresenta il primo step di un progetto complessivo di ciclopedonali, interconnesse tra la viabilità ordinaria e ciclovie Marche – ha aggiunto l’assessore con delega ai Parchi pubblici Paolo Renna -, che porterà la città ad avere percorsi e collegamenti alternativi. Finalmente Macerata inizia ad avere delle vere ciclovie che attrarranno i cittadini anche dal punto di vista naturalistico e paesaggistico collegando già alcuni quartieri e parchi di Macerata».

