Morto l’ex Ascoli Hugo Maradona,

fratello del grande Diego

CALCIO - Aveva 52 anni, un arresto cardiaco la probabile causa del decesso. Arrivò alla corte del presidente Rozzi nell’estate del 1987 e quella bianconera fu la sua prima e unica squadra italiana, con cui affrontò anche il grande Napoli del fratello

28 Dicembre 2021 - Ore 13:27 - caricamento letture

di Andrea Ferretti

A stroncarlo sembra sia stato un arresto cardiaco. E’ morto questa mattina Hugo Maradona, fratello del grande Diego, deceduto un anno fa, il 25 novembre del 2020. Hugo, argentino, viveva a Monte di Procida (Napoli) dove si era ormai stabilito. Lì si è sposato nel 2016 e recentemente si era candidato anche come consigliere comunale nelle liste del candidato sindaco Catello Maresca.

L’Ascoli Calcio fu la sua prima squadra italiana, alla quale lo girò il Napoli di Diego. In maglia bianconera collezionò 13 presenze nel campionato di Serie A affrontando anche il fratello. Era la seconda giornata di andata, 20 settembre 1987, e al “San Paolo” finì 2-1 con gol di Scarafoni per l’Ascoli, Bagni e Giordano per i partenopei che giocavano con lo scudetto sul petto avendolo vinto l’anno prima. Dopo la sua breve esperienza nelle Marche, Huguito (lo chiamavano tutti così) giocò due anni nella Liga spagnola, a Madrid, nelle file del Rajo Vallecano, quindi vestì le maglie del Rapid Vienna in Spagna, del Deportivo Italia in Venezuela e concluse la sua (breve) carriera prima in Giappone militando nell’Avispa Fukuoka e poi del Consadore Sapporo e infine in Canada nel Toronto Italia. Appese le scarpette al chiodo, diresse a Napoli la scuola calcio Mariano Keller e allenò alcune squadre, ultima la napoletana Real Parete nei dilettanti. Il suo arrivo ad Ascoli fu accolto con entusiasmo, soprattutto per il nome che portava e il suo ingaggio rientrò nella trattativa che portò alla corte del presidente Costantino Rozzi due calciatori del Napoli: Celestini e Carannante. Era l’estate 1987, l’allenatore dell’Ascoli era Ilario Castagner e la squadra chiuse al 12° posto, in un campionato a sedici squadre, ottenendo la salvezza. Tra i suoi compagni di squadra, gli ascolani Meco Agostini, con il quale era spesso in ballottaggio per una maglia, Tonino Aloisi, Peppe Carillo, Lorenzo Scarafoni, Osvaldo Mancini e Mariano Fioravanti. Ma c’erano pure Casagrande, Benetti, Destro, Dell’Oglio, Greco, Giovannelli e Pazzagli.

