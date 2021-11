Sante Copponi prefetto di Matera

«Per Valfornace grande orgoglio»

NOMINA - Le congratulazioni al concittadino nato a Pievebovigliana

9 Novembre 2021 - Ore 14:55

Sante Copponi, nato a Pievebovigliana, e per lungo tempo dirigente a Macerata, è stato nominato prefetto di Matera. I suoi concittadini, oggi riuniti a Valfornace, si congratulano con lui. «L’amministrazione comunale e la cittadinanza tutta di Valfornace esprimono i migliori auguri di buon lavoro a Sante Copponi, nominato Prefetto a Matera nei giorni scorsi. Laureato in Scienze Politiche nel 1983, ha ricoperto numerosi incarichi tra le Marche e l’Emilia, dove ha svolto funzioni nella Prefettura di Piacenza tra il 2006 e il 2008, pur mantenendo costanti e stretti legami con il nostro paese, mostrandosi sempre estremamente disponibile. La recente nomina rappresenta il completamento di un percorso professionale altamente qualificato, in un territorio magnifico come quello della Basilicata. Tutti gli abitanti di Valfornace vogliono esprimere il profondo orgoglio nell’avere Sante Copponi come concittadino, la cui dedizione alle istituzioni e la competenza acquisita lo hanno premiato con un incarico così prestigioso. La sua figura d’altronde permette di cogliere l’occasione per riflettere sul ruolo della politica, delle istituzioni locali e su quanti, con impegno e dedizione, ricoprono all’interno di tali enti, incarichi di grande importanza e responsabilità. L’intera amministrazione comunale di Valfornace, a nome di tutti i cittadini, si congratula vivamente con Sante Copponi, per l’importante ruolo che si trova a ricoprire».

