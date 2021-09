Via al bike festival:

incontri, dibattiti e laboratori

«Un milione di turisti nell’area sisma»

CIVITANOVA - L'inaugurazione della manifestazione è servita per fare il punto sulla crescita del turismo lento in bicicletta. Marche al secondo posto in Italia per incremento di cicloturisti dopo il Trentino. L'assessore Castelli: «E' ormai assodata la partecipazione strategica delle due ruote al futuro della Regione»

Taglio del nastro per il bike festival. Questa mattina è stata inaugurata la manifestazione dedicata al mondo delle biciclette. «Un bellissimo format – ha sottolineato il sindaco Fabrizio Ciarapica – un festival che è cresciuto molto, lo si può capire leggendo il programma, sia per le presenze e sia per i laboratori che coinvolgono tutte le fasce di età, ma anche per il coinvolgimento dei commercianti e delle strutture ricettive.

Il cicloturismo ha già avuto un impatto importante sull’economia del nostro territorio o lo avrà nel futuro ancora di più». Presente all’inaugurazione anche l’assessore regionale Guido Castelli che ha fatto il punto sul turismo nelle Marche: «Questa importante iniziativa mi consente di dire, sia come ciclista sia come amministratore alcune cose: da assessore al bilancio ma con delega anche alla mobilità e alla ricostruzione credo che ormai sia assodata la partecipazione strategica delle due ruote al futuro delle Marche. C’è una consapevolezza crescente rispetto al tipo di servizi che la Regione mette in campo per accogliere ogni anno 10 milioni di turisti, fra questi dieci milioni, il cicloturismo costituisce una componente del tutto integrata agli altri flussi e di fondamentale importanza. 1 milione di turisti arrivati nelle Marche hanno scelto l’area del sisma ed è un dato che mi sta molto a cuore. Sono arrivate tantissime proposte da parte dei comuni del cratere del sisma per i finanziamenti del contratto istituzionale per sviluppo: fra i 900 di milioni richiesti, 381 di questi riguardano cultura e turismo, turismo in bicicletta , altri 81 milioni riguardano la mobilità, la mentalità ce l’abbiamo, dobbiamo solo fare in modo che le risorse che sono previste non abbiano il carattere di estemporaneità». Toccato nel corso del dibattito anche il tema delle ciclovie e dell’integrazione tra ferro e bici. In particolare un dato da osservare con attenzione è quello che pone le Marche al secondo posto dopo il Trentino per il saldo di incremento di cicloturisti rispetto ai normali flussi. Il programma prosegue con incontri e dibattiti e laboratori anche nella giornata di domani, sabato. In programma domenica mattina la pedalata cittadina lungo le piste ciclabili di Civitanova.

