Il richiamo delle Marche

«Ho viaggiato in tutto il mondo

ma ora promuovo la mia terra»

MORROVALLE - Chiara Morresi è stata lontana per anni poi ha scelto di tornare nel Maceratese dove ha aperto un'agenzia viaggi. Dopo aver "accompagnato" tanti clienti nelle mete più disparate, ora si dedica alla regione e a far scoprire le sue bellezze

di Alice Marabini

E’ partita dalle Marche, ha viaggiato in tutto il mondo ma il richiamo della regione è stato più forte. Qui Chiara Morresi di Morrovalle, ha scelto di vivere e lavorare. A Trodica 14 anni fa ha aperto la sua agenzia viaggi, facendo della sua passione un mestiere, e ha “accompagnato” tantissimi clienti in giro per il mondo, ma dopo il lockdown, ancora una volta le Marche si fanno sentire e Chiara ancora una volta sceglie di ascoltarle e di mettersi al lavoro per condividerne le infinite bellezze. E’ per trasmettere il grande amore per le Marche che nasce Marchetour che propone escursioni, degustazioni, natura, divertimento e relax: il mix perfetto dopo i lunghi mesi di chiusure e restrizioni per scoprire, o riscoprire, il territorio marchigiano. «Ho intrapreso un nuovo progetto che nasce dalla volontà di promuovere il territorio e valorizzarlo per questo ho creato una serie di collaborazioni con operatori locali mettendo in piedi un calendario di escursioni e attività per i turisti ma anche per gli abitanti della regione. Lo scopo è quello di creare sinergie tra le varie attività e dare una spinta al turismo locale, puntare sulla valorizzazione del territorio legato alla voglia di attività all’aria aperta, nella natura e in sicurezza».

Un calendario che si sviluppa da metà maggio fino a settembre con escursioni e attività disponibili tutti i sabato e domenica ma organizzati anche su richiesta in qualsiasi alta data: «Organizziamo attività anche su richiesta, per compleanni, addii al celibato o al nubilato e molto altro».

Tutte le attività: escursioni con bike, tour a cavallo, vespa tour, yoga, trekking, uscite in barca, laboratori, sono collegate a degustazioni e aperitivi, un perfetto connubio tra natura ed enogastronomia marchigiana, coinvolgendo le attività locali. «Distribuiremo i calendari nelle strutture turistiche, in modo da offrire agli ospiti delle attività alla scoperta del territorio. Le attività, però, non saranno solo per i turisti ma anche per tutti i marchigiani che vogliono esplorare il territorio».

Oltre a tutte queste attività la proposta di Chiara è anche quella di organizzare degli eventi per fasce di età ma anche gite di più giorni: «Dopo isolamento, lockdown c’è una grandissima esigenza di socializzazione. È proprio per questo che alcune date saranno organizzate per fasce di età, per permettere e facilitare nuove conoscenze con i coetanei. Ma non solo, oltre al calendario di attività giornaliere organizziamo tour di più giorni: culturali, enogastronomici, cicloturismo e trekking. Puntiamo a promuovere le Marche sia al mercato italiano che a quello straniero».

