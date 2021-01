L'ORGOGLIO dell'azienda di Treia, a cui è andato il riconoscimento che misura la capacità di una struttura di business di generare profitti nell’esercizio della sua attività

«Con orgoglio per il lavoro svolto con passione e dedizione fino ad oggi, Gruppo Lube ha ricevuto il prestigioso premio Best Value Award 2020 come azienda che nel 2019 ha creato maggior valore». A comunicarlo l’azienda in una nota. «L’indagine condotta da Imprenditore Smart, in collaborazione con la sezione Wealth Adisory di Banca Mediolanum guidata da Massimo Cupillari, su circa 5.300 aziende delle Marche hanno riconosciuto a Gruppo Lube il premio in quanto azienda produttrice di valore inteso come sintesi di due componenti fondamentali della gestione di un’impresa: la capacità di generare reddito e la dimensione finanziaria; in pratica, il premio Best Value Award 2020 misura la capacità di una struttura di business di generare profitti nell’esercizio della sua attività».

Le aziende marchigiane oggetto dell’analisi sono state suddivise in quattro categorie, rispetto al valore prodotto nell’anno 2019: Leone (oltre i 100 milioni), Tigre (tra 50 e 100 milioni), Pantera (tra 10 e 50 milioni) e Ghepardo (tra 5 e 10 milioni); Gruppo Lube in questa classica, rientra nel cluster “ Leone” con un apporto di valore e una valutazione superiore ai 100 milioni di euro. «Il Best Value Award 2020 è stato l’occasione per ascoltare la voce degli imprenditori che hanno primeggiato nelle classifiche dare il proprio contributo e il proprio punto di vista sugli scenari futuri – si legge nel comunicato – , sul valore nella dimensione manageriale oggi e conoscere quali sostegni possono arrivare alle imprese attraverso la finanza alternativa». «Questo importante riconoscimento arriva alla fine di un anno difficile ma è, prima di tutto, il frutto di una visione aziendale condivisa -racconta il direttore commerciale Italia Massimo Giulianelli – . I valori forti su cui si fonda l’azienda fanno da traino al lavoro quotidiano di ogni membro di questa grande famiglia. Da oltre 50 anni contribuiamo tutti insieme, con passione e dedizione, ad apportare valore alla nostra azienda, alla nostra regione e al sistema produttivo Italia».