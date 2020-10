MACERATA - Il primo cittadino ha sottoscritto la tessera e si è impegnato a risolvere l'annosa questione della sede vacante della Fondazione

«Sandro Parcaroli sindaco di tutti, deciso a valorizzare Macerata e il suo territorio in tutti gli aspetti, non da ultimo quello artistico culturale, che lo rende meta elettiva di un turismo nazionale e internazionale».

Queste, in sintesi, le dichiarazioni di intenti con cui il neoeletto sindaco di Macerata ieri ha salutato i volontari del Fai, impegnati a gestire l’apertura nelle giornate Fai d’autunno dell’Istituto di Medicina legale in seno all’Università di Macerata. Una visita a sorpresa, quella di Parcaroli, che si è messo in fila con gli altri cittadini per misurarsi diligentemente la temperatura alla postazione della Croce rossa, partner del Fondo Ambiente Italiano, e per accedere all’atrio di Giurisprudenza a Piaggia della Torre per poi, una volta guadagnata la postazione, sottoscrivere generosamente una tessera da socio sostenitore della Fondazione.

Il sindaco, dopo aver svolto la visita guidata dalle Guide turistiche delle Marche, e dopo essersi soffermato con commozione sui documenti del prezioso fondo archivistico sulle Fosse Ardeatine custodito dall’Ateneo maceratese, ha rivolto parole di apprezzamento sia ai visitatori sia ai volontari del Fondo Ambiente Italiano che rendono possibili ogni anno le aperture dei beni culturali del territorio, lodando soprattutto il coinvolgimento dei giovani, quasi tutti studenti o laureati dell’Ateneo maceratese, e indicando in loro il motore e i destinatari primi della politica culturale che intende portare avanti sul territorio. Parcaroli ha poi sottolineato l’importanza di garantire la continuità della già pluriennale collaborazione fra il Comune e la Delegazione Fai di Macerata, garantendo a quest’ultima un più saldo radicamento negli spazi comunali e impegnandosi anche in prima persona a risolvere l’annosa questione della sede, da tempo vacante. La capodelegazione, professoressa Maria Paola Scialdone, ha consegnato personalmente la tessera Fai al Sindaco e la professoressa Annalù Rinaldi, volontaria Fai, lo ha decorato con la consueta spilla del Fondo Ambiente Italiano.