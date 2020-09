LA SOTTOSEGRETARIA al ministero dello Sviluppo economico Alessia Morani annuncia l'approvazione di un dl da parte del governo

«Quasi 5 milioni di euro in tre anni destinati a 77 Comuni delle aree interne delle Marche, un terzo di quelli della regione». A dirlo la sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessia Morani, che parla del decreto varato dal governo, con 210 milioni di euro complessivamente messi in campo per il sostegno alle attività produttive dei territori. «Viene così concretizzata – spiega Alessia Morani, sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico – una legge voluta dal Pd. Si interviene ora sui Comuni delle aree interne più marginali e meno popolati e come tali maggiormente bisognosi di un sostegno all’economia locale, in particolare a seguito dell’epidemia Covid-19». In totale in Italia i Comuni beneficiari saranno 3.101, per oltre 4 milioni di abitanti coinvolti. «I Comuni – precisa Morani – potranno utilizzare il contributo per sostenere economicamente piccole e medie imprese del proprio territorio, attraverso contributi a fondo perduto per spese di gestione, sostegni alla ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, innovazione e contributi a fondo perduto per acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, opere murarie e impiantistiche. Si tratta di un importante aiuto, concreto, all’economia delle zone più in difficoltà. In queste risorse sono la dimostrazione che per noi le aree interne sono la vera emergenza e sono soprattutto la priorità se vogliamo davvero pensare un nuovo modello di sviluppo – conclude la sottosegretaria – . Si tratta di uno stanziamento di 210 milioni messi a disposizione dei Comuni che abbiamo previsto nell’ultima legge di bilancio per l’economia locale».

Ecco i fondi Comune per Comune