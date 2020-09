OPERA - Il sindaco Noemi Tartabini: «Con orgoglio diamo il via a quella che è, in un solo stralcio, l'opera più grande mai realizzata nella storia del nostro territorio»

Questa mattina, nella sala giunta del Municipio di Potenza Picena, è stato firmato il documento di consegna lavori per la realizzazione della nuova scuola elementare di Viale Piemonte – Via Lombardia di Porto Potenza Picena.

Presente il sindaco Noemi Tartabini unitamente allo staff tecnico – progettuale, il capo dell’ufficio tecnico comunale responsabile del procedimento Dora De Mutiis e l’amministratore della ditta Subissati di Ostra Vetere vincitrice dell’appalto Francesco Subissati, hanno controfirmato la consegna dei lavori e contestualmente ufficializzato l’avvio del cantiere. Un’opera che vede impegnati complessivamente quasi 7 milioni di euro. Il progetto è dello Studio Settanta 7 di Torino mentre l’appalto dei lavori è in carico alla Subissati coadiuvata dalla Cecconi di Ancona. La consegna dei lavori è prevista per il 9 settembre 2021. «Un altro importante tassello nel rinnovamento dell’edilizia scolastica nel nostro Comune – ha sottolineato il Sindaco Noemi Tartabini – nonostante le difficoltà siamo riusciti a mantenere quanto previsto nel nostro programma amministrativo. Con orgoglio diamo il via a quella che è, in un solo stralcio, l’opera più grande mai realizzata nella storia del nostro territorio».