CIVITANOVA - Municipale e Cosmari sono intervenuti nel piazzale dove si erano accampati alcuni clochard per bonificare la zona. Il sindaco: «Ringrazio Ferdani per l’immediata disponibilità e sensibilità dimostrata alla nostra città»

Bivacchi e degrado dietro la stazione, stamattina il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica ha avuto una conversazione telefonica con il nuovo prefetto di Macerata Flavio Ferdani, che «ha dimostrato sensibilità e attenzione riguardo alla difficile situazione», spiega lo stesso primo cittadino. Già ieri sera, infatti, la polizia municipale e Cosmari avevano provveduto a bonificare l’intera area, dove da qualche giorno almeno tre persone si erano accampate con tanto di vestiti stesi, carrelli, generi alimentari. «Ringrazio il prefetto Ferdani per l’immediata disponibilità e sensibilità dimostrata alla nostra città – ha aggiunto Ciarapica – i temi prioritari della sicurezza, della qualità della vita dei cittadini e del decoro urbano sono sempre stati al centro della nostra azione politica. Sono certo che il prefetto Ferdani con il quale ho trovato subito sintonia d’intenti non ci farà mancare il suo sollecito sostegno. Inoltre, ho colto l’occasione per rivolgergli il mio benvenuto e gli auguri più sinceri di buon lavoro nella nostra bella provincia. Ringrazio anche tutti i cittadini che ci fanno giungere segnalazioni e suggerimenti su situazioni critiche e migliorabili: solo un lavoro sinergico può produrre buoni risultati nell’interesse di tutti».