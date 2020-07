MACERATA - Questa mattina è stato in città, questa sera sarà a Castelraimondo per "Marche in vetrina"

Al Bano Carrisi allo Sferisterio. Non un concerto ma una visita del cantante, accompagnato dal giornalista Paolo Notari. Al Bano si trova in provincia per l’evento di questa sera a Castelraimondo “Marche in vetrina”. Insieme al cantante ci saranno altri nomi conosciutissimi del mondo dello spettacolo, a cominciare da Massimo Giletti. E così, in attesa di spostarsi a Castelraimondo, Al Bano questa mattina ne ha approfittato per un giro a Macerata. Il celebre cantante ha incontrato anche il sindaco Romano Carancini, di fronte alla biglietteria dello Sferisterio. Poi l’ingresso in arena dove è salito sul palco insieme al giornalista Paolo Notari. Il cantante non si è limitato al capoluogo ma prima di arrivare in città ha fatto un giro anche a Monte San Giusto. Anche in quel comune c’è stata occasione per delle foto ricordo.