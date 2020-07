CASTELRAIMONDO - Torna la parata di grandi nomi dello spettacolo per la serata che celebrerà le eccellenze della regione. Appuntamento a venerdì 31

di Monia Orazi

La voce potente di Al Bano risuonerà in piazza Dante a Castelraimondo venerdì 31 luglio, in occasione della quindicesima edizione di “Marche in vetrina”, organizzata come ogni anno dal vulcanico Vladimiro Riga e fortemente voluta nonostante l’emergenza sanitaria post Coronavirus, dal sindaco di Castelraimondo Renzo Marinelli, non intervenuto alla conferenza stampa di presentazione per motivi di salute.

Altra star della serata sarà il popolare conduttore televisivo Massimo Giletti, la direttrice di Rai Uno Teresa De Santis, la giornalista e conduttrice Lisa Marzoli, l’allenatore ed ex giocatore di calcio Franco Colomba, Michele Torpedine, momenti di spettacolo con gli Opera Pop, Riccardo Foresi e la That’s amore swing orchestra. La conduzione sarà affidata come lo scorso anno al giornalista Rai Attilio Romita. Il Covid ha costretto l’amministrazione comunale a dare vita ad una serata blindata e a spostare la manifestazione in piazza Dante, si potrà entrare solo su prenotazione, ci saranno transenne alte che circonderanno la piazza, in modo da evitare che le persone possano vedere e si formino gli assembramenti che attualmente sono vietati dalle disposizioni di legge in vigore. A riprendere la serata ci sarà Tv Centro Marche che la manderà in onda il 4 agosto (alle 20, 21, 23.30 e 00,30).

«Abbiamo fortemente voluto questa manifestazione per lanciare un segnale di ripresa nonostante le difficoltà – ha detto il vicesindaco Esperia Gregori a nome di Marinelli – non vogliamo rimanere fermi. Pur non sottovalutando il momento e le difficoltà che stanno vivendo le aziende, riteniamo che un evento come questo sia un trampolino di lancio che possa favorire la ripresa, un segnale di ottimismo e positività che vogliamo lanciare alla comunità. Non sarà un evento sottotono, ma è stato organizzato tenendo conto delle normative in vigore per evitare il contagio da Covid 19». Ha aggiunto Elisabetta Torregiani assessore alla cultura: «Se facciamo questa serata si deve alla forte volontà di non fermarsi del sindaco Renzo Marinelli, che ha deciso di prendersi enormi responsabilità, mentre altri hanno tirato i remi in barca, non organizzando nulla. Rispetteremo tutti i protocolli, piazza Dante è stata divisa in tre aree, ristorante, bar e spettacolo. Ringraziamo il promotore dell’evento Vladimiro Riga, oggi assente perchè impegnato nelle riprese di Marche Meraviglia».

Massimo Paoloni di Mediolanum, principale sponsor dell’evento ha sottolineato come negli anni il premio Cassero d’argento, conferito ad enti, aziende, personalità del mondo sportivo, sia legato alla qualità: «Abbiamo voluto di nuovo scommettere su questa avventura con il Comune di Castelraimondo, saranno premiate personalità, enti ed aziende che sono le eccellenze del nostro territorio, al quale è importante conferire una gratificazione che deriva dal premio, capace di generare nuove energie». Saliranno sul palco il botanico ed ex docente Unicam Franco Pedrotti insieme al suo team di ricerca del gruppo “Biodiversità vegetale e gestione ecosistemi”, i musicisti Vincenzo Correnti e Gilberto Spurio di Adesso Musica di Camerino che hanno sfidato sisma e Covid, medici dell’ospedale di Camerino per il lavoro di resistenza e l’impegno nelle emergenze post terremoto e post Coronavirus, la direzione dell’Area vasta 3, Rosaria Del Balzo Ruiti presidente della Croce Rossa di Macerata e della Fondazione Carima, Rodolfo Giampieri presidente dell’autorità portuale di Ancona, l’imprenditore Stefano Clementoni, il re della troticoltura Nicola Rossi della Eredi Rossi Silvio. L’azienda che produce cartone ondulato a Monte San Vito dell’imprenditrice Stefania Di Battista sarà premiata, la commerciante di Castelraimondo Lucia Bottacchiari attiva da trent’anni con la sua merceria come simbolo delle attività che resistono. Sul fronte sportivo premiati con il Cassero d’Argento la Vuelle Pesaro con il presidente Ario Costa, i vertici della Fip, l’allenatore Franco Colomba. Nel settore turistico premi all’agenzia Criluma viaggi, al comune di Sarnano, alle terme di Sarnano, a Sarnano Neve e Sarnano Experience. L’area ristorante gestita da Tre Stelle è ormai quasi esaurita, restano posti disponibili all’area bar gestita da L’Eclissi, per prenotazioni contattare i seguenti numeri: tel:0737642131, tel:3384435360, tel:3387715046.