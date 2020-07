SARNANO - Il 23enne ha concluso oggi il suo percorso di studi triennale all’Università Politecnica delle Marche

Daniele Polucci, 23enne di Sarnano, ha concluso il suo percorso di studi triennale all’Università Politecnica delle Marche. Consegue, così, il titolo di dottore in Ingegneria Informatica e dell’Automazione con la tesi sperimentale intitolata “Sviluppo di algoritmi per il trattamento di segnali Eeg basato su Brain Computer Interface per il controllo di robot” che tratta metodi informatici per una comunicazione mentale uomo-automa. Una particolare menzione va anche al suo contributo nella ricerca pubblicata a marzo dal titolo “A Novel Non-Isotonic Statistical Bivariate Regression Method—Application to Stratigraphic Data Modeling and Interpolation”. Nonostante una proclamazione in casa davanti al computer, il calore e l’affetto di chi gli vuole bene si fa sentire nei piccoli festeggiamenti di questa giornata. La famiglia, ora orgogliosa di tre figli tutti laureati, coglie l’occasione per fargli i migliori auguri per il traguardo raggiunto e per un futuro pieno di successi.