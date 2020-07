RECANATI - E' tra i beni che ospiteranno le sere Fai d’Estate

L’Orto sul Colle dell’Infinito è tra i beni del Fai che ospiteranno le sere Fai d’Estate. L’iniziativa coinvolge 23 Beni della Fondazione che resteranno aperti per oltre 130 serate in 14 regioni, dalla Lombardia alla Sicilia, dal Piemonte alla Sardegna, dalle Marche alla Puglia. In programma eventi ricreativi, ludici e sportivi, o solo di piacevole svago serale, ma anche e soprattutto attività culturali, come visite o passeggiate guidate, incontri e concerti, laboratori e lezioni a tema, con particolare attenzione alla “cultura della natura”, ovvero alla promozione della conoscenza del patrimonio verde, di paesaggio e ambiente, del nostro Paese, al fine di una sua più efficace e diffusa tutela e valorizzazione.

L’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati, luogo dell’antico monastero che ispirò la celebre poesia di Giacomo Leopardi – venerdì 24 luglio accoglierà i visitatori all’imbrunire, in attesa di ammirare il tramonto sui Monti Sibillini. Il giardiniere che accompagnerà la visita condurrà il pubblico alla scoperta dell’orto e delle sue piante, delle tecniche di coltivazione biologica e sinergica applicate a fiori e ortaggi che, crescendo insieme, contribuiscono alla fertilità del terreno; verrà illustrato inoltre il recupero di alcuni semi storici, la conservazione e messa a dimora nel semenzaio e il ripristino di varietà antiche, come il fagiolo monachello. Gli ingressi avverranno a partire dalle 18.

E ancora, venerdì 31 luglio, dalle 18 alle 21, lo sguardo oltre il muro del convento di Santo Stefano sarà lo spunto per un viaggio, tra arte e storia, nel paesaggio dell’entroterra marchigiano. Un panorama unico quello che si può ammirare, nelle suggestive ore del tramonto, dal Colle dell’Infinito, e che spazia dalla Maiella, al Gran Sasso e ai Monti Sibillini fino al Monte Catria. Sarà possibile passeggiare nel giardino e godersi la quiete dell’Orto in attesa del calar del sole sulle dolci colline marchigiane, osservando i borghi che tra Fermo e Cingoli si affacciano su questo splendido versante appenninico.