TURISMO - Giuliano Ciabocco precisa: «Una scelta editoriale di riportare solo tutte le località citate in circa 70 pagine di articoli dedicati alle Marche. Nei mesi successivi, saranno infatti previsti degli approfondimenti su altri luoghi»

«Nel periodico Bell’Italia, rivista mensile dedicata al turismo, non c’è di fatto nessuna svista o dimenticanza delle località non riportate nella cartina come appunto San Ginesio, o per citarne altri come San Severino, Treia, Montecassiano, ma si è trattato di una precisa scelta editoriale di riportare solo tutte le località citate in circa 70 pagine di articoli dedicati alle Marche. Nei mesi successivi, saranno infatti previsti degli approfondimenti su altri luoghi delle nostra Regione dove sarà presente anche San Ginesio».

E’ la precisazione del sindaco di San Ginesio Giuliano Ciabocco, vista la polemica che aveva suscitato la pubblicazione della cartina del periodico per segnalare i borghi più belli delle Marche. «Ora posso comprendere la lettrice ginesina che con il suo post su Facebook abbia “istintivamente” dato inizio alla querelle notando l’omissione del nostro comune – spiega Ciabocco – e magari possa essersi consolata in un secondo momento constatando in realtà che si trattava di una precisa scelta della redazione. Sarebbe davvero molto grave già far sparire il nome di un Comune da una cartina geografica, figuriamoci quando ne sono parecchi e non solo della nostra provincia».