CIVITANOVA - La proposta arriva dai consiglieri di maggioranza Sergio Marzetti e Marino Mercuri. Si ipotizza un'estensione anche a via duca degli Abruzzi, via Pola, viale Vittorio Veneto e corso Vittorio Emanuele. «Opportunità per attuare una riorganizzazione attesa da 40 anni».

«Allargare la zona del mercato settimanale estendendo bancarelle e ambulanti anche su Via Duca degli Abruzzi, via Pola, viale Vittorio Veneto e corso Vittorio Emanuele». La proposta arriva dai consiglieri comunali Sergio Marzetti e Marino Mercuri dopo la prova generale di sabato scorso. In tanti si sono riversati a Civitanova con la ripresa delle bancarelle, da sempre polo di attrazione e sebbene con un minore afflusso rispetto ad un tradizionale sabato pre Covid l’affluenza lascia pensare che già la prossima settimana ci sarà un aumento di presenze. Da qui la proposta dei consiglieri di maggioranza per evitare assembramenti e iniziare una riorganizzazione del mercato da sempre auspicata in ottica sicurezza. «Questa potrebbe essere l’ occasione per proporre la riorganizzazione generale del mercato settimanale – affermano Mercuri e Marzetti – rafforzando il tema della sicurezza ed allargandolo ad altri eventi e non solo al coronavirus. Sono quarant’anni che se ne parla, e non si è mai riusciti a risolvere il problema, Prefettura e Questura puntualmente sollecitano una soluzione, ma per un motivo o per un altro non se ne è mai venuti a capo. Il covid, con i suoi dispositivi che obbligano al distanziamento sociale, può essere l’ occasione buona per ricominciare nel rispetto di tutte le norme. La nostra proposta consiste nell’allargare l’area del mercato ad altre vie come via Duca degli Abruzzi, viale Vittorio Veneto, corso Vittorio Emanuele, via Pola, Lido Cluana ed altre aree favorendo così il distanziamento sociale e soprattutto il transito dei mezzi di soccorso nel caso in cui dovessero rendersi necessari interventi in urgenza. Il provvedimento, tra l’altro, consentirebbe a richiamare un maggior numero di ambulanti o a riammettere quelli che per un motivo o per l’ altro sono stati esclusi per garantire le distanze. Ed inoltre, si potrebbe prevedere anche un prolungamento di una parte del mercato nella giornata di domenica, visto che di fatto anche oggi questo avviene per una certa tipologia di merce. Mi rendo conto che ogni novità presenta qualche perplessità, ma l’ attuazione di tale proposta sarebbe una garanzia di lavoro per tutti, compresi i commercianti a posto fisso, e in particolare di quella sicurezza che giustamente va salvaguardata e anteposta alle semplici operazioni mercatali. La proposta va discussa nella commissione competente e condivisa tra le varie associazioni del commercio, l’ amministrazione comunale e tutte le istituzioni delegate alla pubblica sicurezza».