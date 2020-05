LA DECISIONE è stata presa nel corso del Consiglio Federale della Figc. Il 22 maggio l'esito dei campionati, durante la riunione della Lega Nazionale Dilettanti

È arrivato lo stop ufficiale del calcio dilettantistico. Nuovamente in campo solo Serie A, Serie B e Lega Pro. Sono queste le decisioni emerse nel corso del Consiglio Federale della FIGC, con la terza serie che il 28 maggio si riunirà insieme ad alcuni membri del governo per programmare ed impostare l’eventuale ripartenza. In ogni caso, i campionati dovranno finire entro il 20 agosto, poiché la conclusione dell’attuale annata sportiva è stata posticipata al 31 agosto. Nulla da fare, come ci si aspettava, per le categorie inferiori, che sono in attesa di conoscere l’esito della stagione in corso, il quale emergerà dall’incontro della LND in programma venerdì 22 maggio. «Ci aspettavamo la decisione per quanto riguarda i dilettanti – afferma Ivo Panichi, vice presidente del Comitato Regionale Marche -. Poi venerdì verrà esaminato tutto alla riunione della Lega Nazionale Dilettanti, che dovrà dare almeno due indicazioni: emettere i verdetti e quindi annunciare come concludere la stagione 2019/2020 e fornire delle linee guida per la stagione 2020/2021».

(Mi. Ca.)