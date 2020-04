CORONA D'ALLORO - Discussa oggi online la tesi in Scienze politiche a Unimc. I complimenti dall'amministrazione comunale e dai genitori Antonio e Daniela Cammertoni, comandante dei vigili urbani di Civitanova

Lauree ai tempi del Covid. Vittorio Farabollini ha discusso la tesi oggi direttamente dalla sua casa a Treia. Dai genitori Antonio Farabollini, pensionato e volontario del gruppo comunale di protezione civile e Daniela Cammertoni, comandante dei vigili urbani di Civitanova Marche, già consigliere comunale di Treia durante la scorsa legislatura, e dagli amici complimenti a Vittorio per il traguardo raggiunto “da remoto” in questa straordinaria sessione digitale in scienze politiche indirizzo relazioni internazionali all’università degli studi di Macerata. Anche dall’amministrazione comunale di Treia i migliori complimenti a nome dell’intera comunità treiese a Vittorio, giovane impegnato nell’associazionismo locale, componente del consiglio direttivo dell’associazione Nuova Santa Maria in Piana, ideatore della nuova sagra del bollito “telematica” che si svolgerà domenica 26 aprile.

