L'ATMOSFERA, già silenziosa, è resa ancora più ovattata dalla caduta dei fiocchi

La prima nevicata dell’anno è arrivata il 23 marzo, con i peschi in fiore. Sfiocchettata a Civitanova e in alcuni comuni limitrofi dove attorno alle 11 sono caduti dei lievi fiocchi di neve che hanno solo in parte imbiancato le strade vuote per la quarantena.

Uno spettacolo più che mai surreale: è già abbastanza raro riuscire a vedere la neve lungo la costa, in più in questi giorni di ritiro in casa per via del decreto dovuto al Coronavirus l’atmosfera, già silenziosa è resa ancora più ovattata dalla neve. Al momento le strade sono pulite. La neve è caduta in maniera più fitta per una mezz’oretta e ora i fiocchi stanno cadendo più piccoli e distanziati. La protezione civile delle Marche ha diffuso un bollettino di allerta meteo per tutta la giornata di oggi fino alla mezzanotte. Già ieri le temperature hanno subìto un forte calo della temperatura e da questa mattina anche il vento si è abbattuto sulla costa prima di iniziare a nevicare. Quasi nessuno in giro. Le pochissime persone si aggirano attorno ai servizi essenziali, poste e farmacie.

(foto di Federico De Marco)