CALCIO - I rossoblu in campo domani come la Maceratese, attesa dall'Atletico Ascoli capolista. In Serie D spicca il derby Sangiustese-Matelica

di Michele Carbonari

La Civitanovese dovrà rinunciare a mezza difesa per la trasferta di domani (sabato) contro la Monterubbianese. Borghetti sicuramente sarà out, Martins in forte dubbio e Negreti proverà a stringere i denti ma la sua presenza non è affatto scontata. L’unico, in parte adattato a centrale, certo di esserci è l’under Smerilli. Mister De Filippis dovrà quindi pensare a ridisegnare la retroguardia per mantenere il secondo posto nel girone B di Promozione e magari rosicchiare qualche punto alla capolista Atletico Ascoli, sperando in un colpaccio in terra picena della Maceratese. Al Picchio Village, sempre sabato ma alle 15,30, l’allenatore biancorosso Nocera avrà tutti a disposizione, compreso il rientrante Farroni. In campo domenica tutte le altre squadre della provincia. In Serie D spicca il derby del Polisportivo fra Sangiustese (esordio per Roscioli) e Matelica, che senza gli squalificati Amoroso, Croce e De Santis proverà a mettere pressione alla leader SN Notaresco, magari sperando in un favore del Tolentino, di scena in Abruzzo dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia a Fasano (leggi l’articolo). Lo stadio dei Marsi sarà invece teatro di Avezzano – Recanatese, con i giallorossi che dovranno fare a meno dei big Pera e Nodari. In Eccellenza, impegni interni per le maceratesi: il Sassoferrato Genga farà visita al Montefano, forte della rosa al completo, mentre il Valdichienti Ponte ospiterà l’Urbania senza Ciucci.

SERIE D (7° giornata di ritorno – ore 14.30)

15/2 Chieti – Montegiorgio (ad Ortona)

16/2 Atletico Terme Fiuggi – Olympia Agnonese

16/2 Avezzano – Recanatese

16/2 Campobasso – Porto Sant’Elpidio

16/2 Jesina – Pineto

16/2 Real Giulianova – Cattolica San Marino

16/2 Sangiustese – Matelica

16/2 SN Notaresco – Tolentino

16/2 Vastogirardi – Vastese

ECCELLENZA (7° giornata di ritorno – ore 15)

15/2 Atletico Gallo Colbordolo – San Marco Servigliano Lorese

16/2 Castelfidardo – Anconitana

16/2 Fabriano Cerreto – Atletico Azzurra Colli

16/2 Forsempronese – Marina

16/2 Montefano – Sassoferrato Genga

16/2 Porto d’Ascoli – Atletico Alma

16/2 Valdichienti Ponte – Urbania

16/2 Vigor Senigallia – Grottammare

PROMOZIONE B (7° giornata di ritorno – ore 15)

15/2 Aurora Treia – Corridonia

15/2 Futura 96 – Potenza Picena

15/2 Montecosaro – Portorecanati

15/2 Monterubbianese – Civitanovese

15/2 Palmense – Chiesanuova

15/2 Atletico Ascoli – Maceratese (15.30)

PRIMA CATEGORIA B (7° giornata di ritorno – ore 15)

15/2 San Biagio – Villa Musone

PRIMA CATEGORIA C (7° giornata di ritorno – ore 15)

15/2 Urbis Salvia – Trodica (14.30)

15/2 Camerino – Pioraco

15/2 Casette Verdini – Muccia

15/2 Cska Amatori Corridonia – Pinturetta Falcor

15/2 Fabiani Matelica – Montemilone Pollenza

15/2 Fiuminata – Elpidiense Cascinare

15/2 Sangiorgese – San Claudio

15/2 Settempeda – Cluentina

SECONDA CATEGORIA D (7° giornata di ritorno – ore 15)

15/2 San Francesco Cingoli – Agugliano Polverigi

15/2 Victoria Strada – Osimo 2011

15/2 Accademia Montefano – Largo Europa (16)

SECONDA CATEGORIA E (7° giornata di ritorno – ore 15)

15/2 United Civitanova – Veregra (14.30)

15/2 Vigor Sant’Elpidio Viola – Vigor Montecosaro (14.30)

15/2 Appignanese – Casette d’Ete

15/2 Aries Trodica – Montegranaro

15/2 Montecassiano – Real Citanò

15/2 Monteluponese – Vis Faleria

15/2 Porto Potenza – Morrovalle

15/2 Real Porto – Csi Recanati

SECONDA CATEGORIA F (7° giornata di ritorno – ore 15)

15/2 Abbadiense – Sefrense (14.30)

15/2 Juventus Club Tolentino – Telusiano (14.30)

15/2 Atletico Macerata – San Ginesio

15/2 Caldarola – Elfa Tolentino

15/2 Esanatoglia – Belfortese

15/2 Folgore Castelraimondo – Palombese

15/2 Ripesanginesio – Sarnano

16/2 Vigor Macerata – Pennese

SECONDA CATEGORIA G (7° giornata di ritorno – ore 15)

15/2 Borgo Mogliano – Borgo Rosselli

TERZA CATEGORIA C (5° giornata di ritorno – ore 15)

TERZA CATEGORIA D (5° giornata di ritorno – ore 15)

TERZA CATEGORIA E (5° giornata di ritorno – ore 15)

14/2 Amatori Appignano – Atletico 2008 (21)

15/2 Nuova Faleria – Treiese (14.30)

15/2 Union Picena – Torrese (14.30)

15/2 La Saetta – Unione Sangiustese

15/2 Santa Maria Apparente – Atletico Conero

15/2 Academy Civitanovese – Real Molino (18.45)

TERZA CATEGORIA F (5° giornata di ritorno – ore 15)

14/2 Serralta – Nova Camers (21)

14/2 Giovanile Corridoniense – Real Matelica (21.15)

14/2 Pollenza – Nicolò Ceselli (21.15)

15/2 Gualdo – Petriolo

15/2 Pievebovigliana – Lorese

15/2 Sforzacosta – Union Calcio

16/2 Monte San Martino – Colbuccaro