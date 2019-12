Nuovi alberi a Civitanova

INTERVENTO di riqualificazione in via Indipendenza approvato dalla Giunta, prevista anche la realizzazione di aiuole sul marciapiede comunale

Cresce il verde urbano a Civitanova con la piantumazione di nuove essenze arboree che andranno a migliorare l’aspetto ambientale e ornamentale di via Indipendenza. «La Giunta comunale ha approvato l’intervento di riqualificazione della via che prevede nuovi alberi dove non presenti e la realizzazione di apposite aiuole sul marciapiede comunale – si legge in una note dell’ente -. Ad occuparsi del progetto, l’ingegner Davide Cesarini che ha individuato 32 postazioni per la messa a dimora scegliendo la specie del Pyrus Calleryana, albero a foglia caduca di colore verde brillante e giallo in autunno, ha una fioritura bianca in primavera. Molto resistente all’inquinamento e malattie è l’albero da viale per eccellenza. La spesa complessiva è di 65mila euro (tariffario regionale). Di recente, la Giunta ha approvato il ripristino dei platani lungo corso Umberto I, abbattuti negli anni passati a causa di una malattia e delle querce in via Gentile e in via delle Fosse e dei lecci in viale Vittorio Veneto». «Civitanova diventerà una città sempre più verde e più bella – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – dopo i recenti progetti di ripristino degli alberi abbattuti in diverse zone a causa di malattie, abbiamo approvato il progetto per via Indipendenza che si presenta priva di alberi. Con questo intervento andremo sicuramente a migliorare l’aspetto della via e la qualità dell’aria. Il nostro obiettivo è di avere maggior cura e rispetto dell’ambiente».