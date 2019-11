CIVITANOVA - Il progetto è dell'azienda Ica che ha ottenuto la concessione per la rotonda di via Gobetti Pirelli. Spazio ad arnie circondate da cespugli di piante aromatiche

di Laura Boccanera

Hotel per le api, piccole arnie e un “banchetto” di cespugli con erbe aromatiche e piante che favoriscono l’impollinazione. E’ un progetto “green” quello che la Ica ha pensato per la rotatoria di via Gobetti Pirelli, a Civitanova, nella zona industriale di Santa Maria Apparente e che coinvolge anche un’area dedicata al benessere e all’aria aperta come quella della pista ciclabile. Il filo conduttore un “bee hotel”, ovvero la creazione di condizioni ottimali per la proliferazione di api e altri insetti impollinatori. Una curiosa e simpatica idea per l’allestimento della rotatoria che si è aggiudicata l’Ica, l’azienda chimica adriatica dell’imprenditore civitanovese Sandro Paniccia. Sono state rinnovate le convenzioni per la pubblicità nelle rotatorie e l’imprenditore civitanovese ha vinto il bando per quella di via Gobetti Pirelli. Ma invece di costruire monoliti, monumenti o altri manufatti, l’operazione messa in campo ha voluto riconsegnare alla natura quel pezzetto di terra. Civitanova ha sempre avuto una certa discutibile originalità in fatto di rotatorie, spesso contestate e criticate, la nuova rotonda invece rappresenta un piccolo ecosistema e si sviluppa su due spazi distinti: da un lato l’allestimento al centro dell’isola della rotonda, all’incrocio fra le due strade della zona industriale con una struttura che ricorda le arnie delle api e vegetazione. E poi “il resort delle api” vero e proprio vicino alla Cinciallegra, lungo la pista ciclabile che collega Civitanova con Civitanova Alta. Qui a spese dell’azienda, per la durata della concessione, verrà realizzata una struttura dedicata ad ospitare le api e altri insetti impollinatori, circondata da cespugli di erbe aromatiche e altre specie adatte allo scopo come Calendula, Veccia, Lupinella, Coriandolo, Cumino, Borragine. L’oasi sorgerà nell’area verde della pista ciclabile comunale. La scelta di realizzare qui il bee hotel è legata alla promozione del progetto, così da renderlo visibile e conosciuto dalla comunità, aumentando la sensibilità nei confronti dell’importanza dell’impollinazione e del lavoro delle api. Il progetto è stato studiato da Ica ed è realizzato con la consulenza scientifica dell’Università Politecnica delle Marche.