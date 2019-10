VIDEO - Nel terzo episodio i due baldi giovani si ritrovano a servire tre nonne. Samuele Sbrighi: «Con Simone una bellissima amicizia»

di Giulia Ciarlantini

Uscita oggi, alle 13.30, la terza puntata de “Gli Sbarellati”, la webserie di Simone Riccioni, diretta da Simone Corallini, di cui si è sentito spesso parlare nelle ultime settimane. “Granny Award” parla di nonne e di paste che fanno ringiovanire. Il format scelto è innovativo e attuale: una serie per il web, un racconto a episodi che nasce nel web e che si appoggia a una o più piattaforme online, che fa della comunicazione divertente e diretta il proprio cavallo di battaglia. «Per le serie web vedo solo pro. Hanno costi minori di produzione e un’immediata distribuzione» dichiara Samuele Sbrighi, attore coprotagonista de “Gli Sbarellati” e uno dei pochi membri del cast nati fuori dalle Marche. Di sangue romagnolo, appunto, inizia la sua carriera da attore a soli 4 anni, recitando al fianco di Roberto Benigni in “Chiedo asilo”. Appassionato di recitazione in qualsiasi forma, dal cinema al teatro, la sua carriera tocca anche la sceneggiatura, come quella del film”Tutto Liscio”, diretto da Igor Maltagliati e uscito nelle sale lo scorso febbraio. Noto volto, inoltre, anche della televisione italiana, grazie a diverse fiction come “L’Allieva” su RaiUno o Centrovetrine, famosa soap di Canale 5, di cui ha preso parte nel ruolo dell’ispettore Giacomo Romani. E Corridonia? Come è finita tra le mete di Samuele? «Simone Riccioni lo conoscevo da “Tiro Libero” – spiega, – dove ho recitato come co-protagonista nel 2017, per la regia di Alessandro Valori. Tra me e Simone c’è una grande stima reciproca, oltre che una bellissima amicizia». Bellissimo rapporto anche quello con le Marche, regione che ha già avuto modo di conoscere grazie alle precedenti collaborazioni con il regista Valori «grande rappresentante del valore umano del popolo marchigiano» e di cui confessa di amare la parlata, «divertentissima e adatta ad un progetto che gioca sull’umorismo».

Nel suo cuore un altro posto speciale è riservato alla propria terra natale, Sant’Arcangelo di Romagna, dove nel 2016 ha fondato la palestra per attori “La Valigia dell’Attore”, e al “NÒt Film Festival” ha incontrato lo scorso luglio il regista Simone Corallini, con cui sarebbe poi nata una bella amicizia. Venuto in contatto con lui tramite Simone Riccioni nelle fasi iniziali del progetto, i due hanno avuto poi modo di conoscersi meglio sul set de “Gli Sbarellati”: «regista preparato, talentuoso, ma soprattutto un ragazzo fantastico». Con il grembiule e cappellino da barista, Samuele definisce questa serie, qualcosa di divertente, frizzante «e per tutti, belli e brutti».

Il primo episodio, andato in onda il 16 ottobre su Instagram, Facebook e l’omonimo canale Youtube, è stato il primo di dieci brevissime puntate, dove i due protagonisti, aspiranti attori, aspettano invano l’arrivo della fama lavorando in un bar. L’Arte Bianca di Corridonia la location scelta, Simone Riccioni e Samuele Sbrighi i due baristi, vittime di visite inaspettate e sui generis di clienti tutt’altro che nell’ordinario. Oggi l’atmosfera al balcone si fa focosa, con tre spumeggianti e coraggiose ospiti che con la loro vivace personalità dimostrano, tra un ordine e l’altro, che essere giovani non è assolutamente una questione di età.

Cosa ci riserverà il prossimo episodio? Anche qui il dialetto non mancherà, e i due baldi giovani si ritroveranno a servire una fan certamente sui generis.

Canale youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUfce4OYLZXJT6mYd709aFQ

Instagram: https://www.instagram.com/simonericcioni/?hl=it

Facebook: https://it-it.facebook.com/simonericcioni/