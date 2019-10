TOLENTINO - L'appuntamento organizzato dal Rotary è per mercoledì alle 21,30. Parteciperanno tra gli altri il commissario Farabollini e il dirigente dell'Ufficio ricostruzione Spuri

A tre anni del sisma il Rotary vuol lanciare un messaggio forte alle istituzioni, guardando al futuro, affinché la fase della ricostruzione possa avvenire il più veloce possibile. E’ stato così organizzato un convegno a Tolentino, al Politeama, per mercoledì anniversario della grande scossa. L’inizio dell’incontro è previsto per le 21,30. Relatori del convegno “A tre anni dal sisma. Prospettive” saranno Paola Passeri, presidente del Collegio dei geometri di Macerata; Vittorio Lanciani, presidente dell’Ordine degli architetti di Macerata; Piero Farabollini, commissario straordinario sisma 2016; Cesare Spuri, direttore Ufficio speciale ricostruzione. E’ prevista anche la presenza di Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione civile. L’evento sarà valido ai fini della formazione continua obbligatoria, con 2 crediti, per gli architetti e i geometri. L’iniziativa è organizzata dal Rotary di Tolentino insieme ai club di Macerata, Macerata “Matteo Ricci”, Civitanova Marche, Camerino, Recanati, Montegranaro, Porto San Giorgio, Alto Fermano Sibillini, Fermo.