MACERATA - Successo per la seconda edizione dell'iniziativa, organizzata dall'associazione Aipa, che oggi si è svolta in piazza della Libertà. Il primario di Cardiologia, Mario Luzi: «Importante anche per l’informazione su patologie che a volte sono sconosciute»

In fila per uno screening gratuito al cuore. Decine di persone si sono rivolte agli stand allestiti in piazza della Libertà a Macerata sin da questa mattina. All’interno gli esperti del centro Tao (Trattamento anticoagulante orale) assicurano esami che consentono di diagnosticare la fibrillazione atriale. Alla fine 145 le persone che si sono sottoposte a controllo per l’appuntamento che a Macerata si è svolto per il secondo anno. «Quaranta in più rispetto alla prima edizione, c’è grande soddisfazione – ha detto Giovanni Di Geronimo, presidente dell’Aipa (Associazione italiana pazienti anticoagulati) che ha organizzato l’evento -. Il grande successo di questa giornata è il frutto di una diffusa informazione, e di una preziosa ed essenziale collaborazione con la Croce rossa». Presenti negli stand di piazza della Libertà i cardiologi Luzi e Palpacelli con infermieri e personale del Centro Tao che hanno garantito la qualità delle prestazioni oltre che la soddisfazione dei cittadini ben oltre l’orario previsto. Il primario di Cardiologia di Macerata, Mario Luzi: «Siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste e ritengo questa giornata importante non solo per il numero elevato delle prestazioni ma perché è stata una occasione per informare tutta la cittadinanza su patologie a volte sconosciute e che interessa migliaia di persone a livello locale e oltre 1 milione 300 mila in campo nazionale. Questo ci fa ben sperare per il futuro e creare un unico centro per il trattamento anticoagulante orale sia per i pazienti con terapia Warfarin sia per coloro che assumono nuovi farmaci. Ci stiamo lavorando anche in presenza in una disponibilità ed attenzione del direttore generale». Di Geronimo conclude dicendo che «Aipa collaborerà a questo nuovo progetto con un centro che sarà in grado di accogliere non solo i 1730 pazienti attuali ma altre migliaia già in cura con nuovi farmaci. Il futuro è questo. Sarebbe un ulteriore salto di qualità a favore della comunità e un presidio unico nelle Marche». I controlli si sono svolti gratuitamente.