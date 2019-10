IL COMUNE ha partecipato alla 56esima edizione del Ttg. L'assessore Gabellieri: «Abbiamo attuato un cambio di mentalità che ci ha portato a riconoscere i comuni limitrofi come alleati. La città non solo ha realtà con primati mondiali ma anche iniziative che hanno riscosso grande successo»

Civitanova a Rimini col cicloturismo, il Bike festival cittadino protagonista al Ttg Travel experience. Anche quest’anno il Comune di Civitanova ha partecipato alla 56esima edizione del Ttg, il salone del turismo business to business che si sta svolgendo alla fiera di Rimini.

L’evento rientra nell’ambito della promozione programmata dall’assessorato al Turismo in collaborazione con il consorzio “Noi Marche”, di cui il Comune è capofila. «Abbiamo attuato un cambio di mentalità – ha riferito l’assessore al Turismo Maika Gabellieri – che ci ha portato a riconoscere i comuni limitrofi come alleati: saper fare squadra rafforza l’offerta dei territori, che debbono però offrire servizi sempre più qualificati per fidelizzare i clienti. La creazione di sinergie è fondamentale nell’ottica di offrire al turista, che oggi tende a permanere per periodi sempre più brevi, una proposta che sappia attrarlo. In questa direzione va certamente il turismo enogastronomico, che sviluppiamo in rete con i paesi dell’entroterra, ma anche la nuova tendenza della collaborazione con il privato in cui le industrie, che a Civitanova sono presenti anche con grandi eccellenze, stanno iniziando ad aprirsi al turista». Civitanova si è presentata con la nuova immagine coordinata, il “brand Civitanova” sviluppato nei mesi scorsi che ha nell’arco di Caradonna un proprio logo e con la scritta Civitanova. Ma al centro della comunicazione turistica civitanovese soprattutto lo sport:«la città non solo ha realtà con primati mondiali – prosegue Gabellieri – ma anche iniziative come il primo Bike festival realizzato a metà settembre e che ha riscosso grande successo suscitando interesse non solo tra gli operatori, ma anche in cittadini e turisti». Con queste considerazioni, l’assessore Gabellieri ha anticipato il riferimento al contributo della città al filone del cicloturismo, che viene trattato e approfondito nello stand della Regione Marche proprio nella giornata odierna, con l’intervento di Mauro Fumagalli per la Marche Bike Life – coorganizzatrice del Festival civitanovese.