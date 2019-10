MACERATA - Domani alle 21,15 proiezione del cortometraggio di Damiano Giacomelli, vincitore anche del premio I love Gai alla Mostra del cinema di Venezia

Dopo diversi concorsi e riconoscimenti (tra cui I love Gai alla Mostra del cinema di Venezia) torna a Macerata “La strada vecchia”, il cortometraggio firmato da Damiano Giacomelli di Officine Mattòli. L’appuntamento è domani (10 ottobre) alle 21,15 al cinema Italia. Il regista sarà presente. La “Strada vecchia” narra la storia di Nicola che, come suo padre e suo nonno prima di lui, lavora in una piazzola lungo una vecchia strada di montagna. Vende agli automobilisti di passaggio le patate coltivate dalla sua famiglia , mentre proprio sopra alla sua testa stanno per concludersi i lavori della “strada nuova”. Un incontro imprevisto gli darà il coraggio di prendersi qualche rischio e cambiare marcia. Il corto è interpretato da Fabrizio Falco, Elena Radonicich, Fabrizio Ferracane, Mirco Abbruzzetti, Andrea Caimmi, Marco Brandizi, Aglaia Mora, Matteo Simoni e Luca Mariani il cortometraggio è girato interamente nella provincia a Serravalle, Muccia, Camerino, Tolentino, Civitanova e Porto Recanati. L’appuntamento di domani è patrocinato dal Comune e dalla Fondazione Marche Cultura. Stefania Monteverde, assessora alla cultura, spiega che «siamo orgogliosi di presentarlo a Macerata con una serata tutta dedicata al cinema».