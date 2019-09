CIVITANOVA - Persone di tutte le età questa mattina per l'iniziativa realizzata in collaborazione con la Coop Alleanza 3.0

(Foto di Federico De Marco)

Inizia da Civitanova la prima tappa del “Il fiume va, sa dove andare”, un’iniziativa di Legambiente Marche e Coop Alleanza 3.0 per la difesa dell’acqua. Decine di persone tra cittadini, attivisti e studenti si sono ritrovati questa mattina alla foce del fiume Chienti per ripulire la zona dall’immondizia. «Quest’area ha subito danni ma per fortuna ha ancora tante ricchezze – dice Marco Cervellini, responsabile Aree Verdi e Protette del circolo “Sibilla Aleramo” di Legambiente Civitanova -. Dobbiamo tenere alta l’attenzione e pensare a progetti per evitare che questo luogo diventi marginale». I volontari, guidati da Marco Ciarulli e Giorgia Belforte, dopo essersi armati di guanti e sacchetti per la raccolta differenziata, si sono diretti verso la foce del fiume e lungo la pista ciclabile. Sono stati raccolti moltissimi sacchi pieni di rifiuti di tutti i tipi, bottiglie di plastica di ogni genere, lattine, ombrelli, reti da pesca e anche un copertone. Hanno partecipato all’iniziativa anche il comandante della Capitaneria di Porto Giuliano Gentilini, Ara Sub e anche alcuni ragazzi che avevano manifestato venerdì scorso allo sciopero studentesco per il clima. Gli altri appuntamenti per la salvaguardia dei fiumi saranno il 20 ottobre a Porto San Giorgio, il 27 ottobre a Macerata e San Severino e il 16 novembre a Tolentino.