OPERAZIONE dei carabinieri, nel mirino l'impresa agricola Girasole tra Montelupone e Recanati

Cinque euro all’ora per 12 ore al giorno sette giorni su sette. Senza ferie, permessi, contratti e sicurezza garantiti. Lavorano nei campi come braccianti. E’ un vero e proprio sistema di caporalato quello scoperto dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, con la collaborazione dell’Ispettorato del lavoro e sotto il coordinamento della procura. E che ha portato per la prima volta nelle Marche al controllo giudiziario di un ditta. Nel mirino degli inquirenti l’impresa agricola Girasole di Mohamed Malik, tra Montelupone e Recanati. In uno dei blitz effettuati in contrada Piane Morro sono stati identificati 13 lavoratori, tutti tutti richiedenti asilo politico ed in possesso di permesso di soggiorno provvisorio ospitati nelle strutture del Gus di Macerata. In totale sono state le 62 persone sentite.

(servizio in aggiornamento)