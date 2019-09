CIVITANOVA - Video intervista all'assessore Angelo Sciapichetti a bordo dello Swing con i vertici di Rfi e Trenitalia: «Quanto messo in campo dalla Regione è imponente: stiamo cambiando tutti i convogli che circolano sul territorio marchigiano, più nuovi, più ecosostenibili». Tappa nella stazione della città costiera, recentemente interessata da un restyling di 1,5 milioni

di Laura Boccanera (foto/video Federico De Marco)

Che sia in treno, a piedi o in bicicletta, le Marche vanno vissute in chiave sostenibile. Trentuno eventi sparsi, da Urbania ad Ascoli, per vivere la Settimana europea della mobilità sostenibile, programma di iniziative promosso dalla Regione e dai Comuni aderenti per fare formazione e sensibilizzare verso un utilizzo consapevole dei mezzi pubblici.

Il percorso è partito stamattina dalla ferrovia, a bordo di un treno che da Ancona ha raggiunto Macerata per parlare degli investimenti della Regione e di Trenitalia sul territorio e del progetto di elettrificazione di oltre 90 chilometri di tratta. A bordo dello Swing l’assessore ai trasporti regionale Angelo Sciapichetti, Fausto Del Rosso e Nicola D’Alessandro di Trenitalia. Il convoglio ha fatto tappa a Civitanova dove recentemente è stato investito 1 milione e mezzo di euro per ristrutturare la stazione. Lavori che hanno contribuito ad un restyling della facciata, adeguando anche gli interni agli standard nazionali e che hanno permesso l’abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di 3 ascensori con relativo rifacimento del sottopasso. «Lavori che hanno consentito di raggiungere anche migliori effetti sulla sicurezza – ha spiegato D’alessandro – c’è un impianto di videosorveglianza, illuminazione alta su tutto il corridoio e anche nei nostri report sulla soddisfazione dell’utenza per quanto riguarda la sicurezza, la differenza si vede. I clienti e i passeggeri sono molto più soddisfatti rispetto questo aspetto. Auspichiamo di non assistere ad atti di vandalismo, di writer e di operazioni di danneggiamento, comunque interverremo subito per scoraggiare quanto più questo tipo di comportamenti». A Civitanova sul treno diretto a Macerata è salito anche il consigliere regionale Francesco Micucci che assieme all’assessore ha fatto il punto della situazione.

«Abbiamo fatto un’importante campagna di comunicazione per sostenere forme alternative di mobilità sostenibile – ha ribadito Sciapichetti – Quanto messo in campo dalla Regione è imponente: stiamo cambiando tutti i treni che circolano sul territorio marchigiano, più nuovi, più ecosostenibili. L’elettrificazione della Civitanova-Albacina è un investimento storico, paragonabile solo alla Quadrilatero, un investimento che chiedevamo da decenni. In passato siamo stati accusati per aver puntato sulle ciclovie, ma pensiamo invece che sia un progetto lungimirante e vogliamo incentivare ciclovie che colleghino la costa con l’entroterra e diventare capofila per la ciclovia adriatica da Trieste a Lecce». Per l’occasione la direzione regionale delle Marche di Trenitalia ha fornito alcuni dati sul servizio: 25mila i viaggi quotidiani per un totale di 152 corse ogni giorno e un miglioramento sensibile della puntualità dal 2014 ad oggi che aumenta di 3 punti percentuali dal 96,40% del 2014 al 99,40% del 2019 e un aumento del 14,6% della soddisfazione del cliente per pulizia e puntualità. Domenica 22 iniziative legate alla settimana della mobilità sostenibile in provincia di Macerata sono quelle a Caldarola, in frazione Croce con la 6^edizione di Lesi non arresi, il viaggio in treno da Ancona a Ascoli e visita della città in bicicletta con Ascoli bike e a Montelupone nella frazione San Firmano – laghetti “Cammina e pedala”.