THE RING - L'associazione invita i cittadini a segnalare ogni caso di travestimento, l'ultimo si era verificato a Civitanova

«Questa nuova moda configura dei veri e propri reati e appare estremamente pericolosa. Si va dal procurato allarme – considerato che spesso queste apparizioni obbligano le forze dell’ordine ad intervenire su richiesta dei cittadini spaventati – alla molestia e alla violenza privata, passando per il blocco stradale laddove si creino problemi di traffico a seguito degli avvistamenti. Chi gira mascherato, inoltre, rischia di essere aggredito dai passanti e subire serie lesioni fisiche». Sono le parole di Carlo Rienzi, presidente del Codacons, sulla nuova pericolosa moda che si è scatenata tra gli adolescenti: il “Samara Challenge”. In pratica una persona si è travestita dalla protagonista del film horror cult “The Ring”, un’inquietante bambina con i capelli lunghi davanti al volto e vestita di bianco ed è andata in giro a terrorizzare la città. Un episodio, con tanto di intervento di polizia e carabinieri, è stato segnalato anche a Civitanova nel quartiere San Gabriele e Fontespina, tra via Venier e via Saragat. Per tale motivo il Codacons invita le forze dell’ordine operanti nelle Marche a identificare chi circola travestito da Samara e denunciare i responsabili alla magistratura, affinché siano perseguiti penalmente per i danni e i pericoli anche potenziali prodotti alla collettività.