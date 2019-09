MACERATA - I musicisti dei carabinieri si sono esibiti in occasione dei 190 anni dello Sferisterio con musiche a 360 gradi. Il pubblico ha cantato l'Inno di Mameli e battuto le mani a ritmo per un brano di Louis Armstrong. Il direttore, Massimo Martinelli: «Abbiamo girato tanti posti nel mondo ma forse questo è uno dei più belli»

di Marco Ribechi (Foto di Fabio Falcioni)

Lo Sferisterio festeggia 190 anni insieme alla Banda dei carabinieri. Grande successo per il concerto offerto ieri notte nel teatro lirico di Macerata dai 102 musicisti. Non sono bastati i posti dello Sferisterio per contenere tutte le persone presenti, accolte anche in due ali extra di sedie collocate lateralmente al palco. Lo spettacolo dunque è stato probabilmente l’evento con più pubblico tra quelli allestiti nell’arena negli ultimi anni.

La Banda dell’Arma rappresenta una delle eccellenze italiane, spesso chiamata ad esibirsi per grandi eventi internazionali con oltre 100 concerti eseguiti nel mondo. La direzione musicale è affidata dal primo luglio Duemila al maestro Massimo Martinelli che con grande sapienza e eleganza offre di volta in volta un repertorio molto variegato affrontando tanti generi musicali differenti. Così è stato anche a Macerata dove la musica della banda ha attraversato le colonne sonore dei film più celebri, il rock, lo swing e naturalmente l’opera lirica. Ad introdurre i musicisti e condurre la serata il giornalista Paolo Notari, attento presentatore di ogni brano eseguito.

Suonando e marciando i carabinieri entrano dall’ingresso centrale dello Sferisterio, come a voler sancire una unione con il corteo eseguito poche ore prima in corso Cairoli (leggi l’articolo). I carabinieri, in alta uniforme con tanto di pennacchio, iniziano l’esecuzione con un brano tratto dal don Pasquale di Donizetti per poi passare ad interpretare le grandi colonne sonore del cinema con due protagonisti della storia della cinematografia italiana: Nino Rota ed Ennio Morricone. Dedicati ai due maestri i medley che hanno richiamato La strada, Amarcord ma anche Il buono il brutto e il cattivo, C’era una volta il west, Per un pugno di dollari e altre. Sempre applauditissimi ad ogni esecuzione hanno poi offerto un’incursione nella musica rock con Somebody to love e We are the Champions dei Queen e un brano di Louis Armstrong dove il pubblico è stato coinvolto battendo le mani a ritmo.

banda carabinieri de dominici (10) banda carabinieri de dominici (9) banda carabinieri de dominici (8) banda carabinieri de dominici (7) banda carabinieri de dominici (6) banda carabinieri de dominici (5) banda carabinieri de dominici (4) banda carabinieri de dominici (3) banda carabinieri de dominici (2) banda carabinieri de dominici (1)

Qui sopra la galleria fotografica di Edoardo de Dominici

Dal pop rock alle dolci arie de La vita è bella, scritte dal maestro Nicola Piovani. In seguito è il momento dello swing con i classici di Benny Goodman, primo tra tutti l’immortale Memories. Infine, prima della pausa, la marcia dell’Aida che ricorda la prima rappresentazione del 1921. Il direttore Martinelli confessa l’emozione di trovarsi allo Sferisterio: «Abbiamo girato tanti posti nel mondo ma forse questo è uno dei più belli». «E’ un onore ricevere questo evento così tanto rincorso – dice il sindaco Romano Carancini – il 5 settembre 1829 con due cannoni calibro 12 fatti venire da “Grotta Del mare” veniva inaugurato lo Sferisterio con alcuni giorni di festa, oggi la presenza della Banda dell’Arma onora questo luogo e la sua storia». Per l’Arma il generale Fernando Nazzaro accompagnato dal comandante provinciale dei carabinieri Michele Roberti: «La musica è un linguaggio universale capace di avvicinare gli uomini e farli migliori – dice il generale – E’ un privilegio poter ascoltare la banda in questo luogo magnifico». Dopo lo scambio di doni tra il Comune e l’Arma arriva il momento dei pezzi conclusivi con due inni speciali con il pubblico che si è alzato in piedi: La Serenissima, ovvero l’inno dell’Arma e l’Inno d’Italia cantato in coro da tutti i presenti. La banda saluta il pubblico tra i tanti, calorosi applausi dei presenti in una serata di musica e festeggiamenti.

Tantissimo il pubblico, tanti i sindaci presenti a partire dal primo cittadino di Macerata, Romano Carancini, e poi i vertici delle forze dell’ordine (il colonnello Michele Roberti, comandante provinciale dei carabinieri, il generale Fernando Nazzaro, comandante regionale dell’Arma) e poi ancora il questore Antonio Pignataro, il procuratore Giovanni Giorgio, il prefetto Iolanda Rolli, il presidente del tribunale Giancarlo Coccioli, il rettore Francesco Adornato, il colonnello Amedeo Gravina, comandante provinciale della Guardia di finanza, il comandante dei vigili del fuoco Antonio Giangiobbe, Danilo Doria comandante della polizia locale. Presente anche la presidente della Croce Rossa, Rosaria Del Balzo Ruiti e l’imprenditore Sandro Parcaroli, titolare di Med Store, tra gli sponsor dell’evento.

banda carabinieri del brutto (8) banda carabinieri del brutto (7) banda carabinieri del brutto (6) banda carabinieri del brutto (5) banda carabinieri del brutto (4) banda carabinieri del brutto (3) banda carabinieri del brutto (2) banda carabinieri del brutto (1)

Qui sopra la galleria fotografica di Andrea Del Brutto