Caldarola plastic free

ORDINANZA del sindaco per vietare l'uso delle plastiche usa e getta non biodegradabili. E' tra i primi Comuni delle Marche a recepire la direttiva europea

Caldarola tra i primi Comuni delle Marche a recepire la direttiva europea, “sposata” dalla Regione pochissimi giorni fa, che vieta l’uso delle plastiche usa e getta. Stop dunque a piatti, posate, bicchieri, cannucce e altro materiale non biodegradabile. Il sindaco di Caldarola Luca Maria Giuseppetti, d’intesa con tutta la giunta, ha emesso l’ordinanza 183 con la quale ha stabilito che: tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (sia attività commerciali che artigianali e ricettive) presenti sul territorio comunale non potranno più somministrare ai propri clienti alimenti e bevande in materiale monouso non biodegradabile e non compostabile, come ad esempio posate, piatti, vassoi, bottiglie, bicchieri, coppe, ciotole, cannucce, mescolatori per bevande. Lo stesso vale per società, comitati e associazioni nell’organizzazione di feste e manifestazioni pubbliche. E’ consentito l’utilizzo delle eventuali scorte giacenti nei magazzini di materiale monouso non biodegradabile e non compostabile, comunque non oltre il 30 dicembre 2019.

«Dobbiamo restituire alle nuove generazioni un territorio sano che negli ultimi decenni purtroppo è stato deturpato in modo scellerato – conclude l’amministrazione – C’è bisogno dell’impegno di tutti, dalle istituzioni ad ogni singolo cittadino, perché questo importante segno di civiltà ed amore verso il nostro pianeta porti ad un’inversione dello stato di inquinamento dell’ambiente circostante e dei nostri mari»

