CASTELRAIMONDO - L'edizione numero ventisette si svolgerà dal 21 al 23 giugno. I petali di 90mila fiori per le creazioni artistiche. Al lavoro oltre 400 persone

di Monia Orazi

L’Infiorata, per la ventisettesima edizione (dal 21 al 23 giugno a Castelraimondo), si allunga di un giorno. La realizzazione dei quadri fioriti sarà anticipata al venerdì 21 giugno. «L’Infiorata è un evento che coinvolge tuuta la popolazione, nella realizzazione di vere e proprie opere d’arte, per cui ringrazio tutti coloro che ci sostengono e quanti contruibuiscono alla realizzazione dell’evento», ha detto il sindaco di Castelraimondo Renzo Marinelli.

Il programma nei dettagli è stato illustrato dall’assessore alla cultura Elisabetta Torregiani. Si inizia con il taglio dei fiori, sotto i portici in piazza Dante, il 20 giugno, e la serata musicale dell’Aido per i giovani. La presentazione ai cittadini si terrà domenica presso gli stand della festa della Frittata, nella frazione Brondoleto, con una cena ed i quadri fioriti saranno esposti nelle vetrine dei negozi. Si comincia la sera di giovedì con il taglio dei fiori, poi da venerdì sera alle 21, via alla realizzazione dei ventitrè quadri fioriti. In contemporanea si svolge anche il Festival internazionale del Folclore. Oltre quattrocento persone lavoreranno sino all’alba di sabato, quando lungo corso Italia si potrà ammirare la distesa di oltre mille metri quadrati di disegni fioriti, realizzati con i petali di 90mila fiori. Alle 18 cocktail dei Fiori con la chef Serena D’Alesio, nell’ambito del Gran tour delle Marche di Tipicità e al via Castlerock Festival. Alle 21 concerto della banda musicale di Gazoldo degli Ippoliti, per il gemellaggio con la banda cittadina. Gran finale domenica prossima. Per tutta la giornata si ammireranno i quadri fioriti, anche dall’alto con le gru panoramiche. Alle 18 l’arcivescovo di Camerino monsignor Francesco Massara celebrerà la messa, poi al termine via alla processione solenne del Corpus Domini. Dalle 21,30 spettacolo comico di Angelo Carestia e concerto dei Revival, dopo l’estrazione della lotteria, alle 23,30 spettacolo pirotecnico. Sono intervenuti alla presentazione Alberto Monachesi di Tipicità, Ivana Micozzi dell’Aido, Donatella Antognozzi della Pro Loco.