Atletica, Macerata sul tetto delle Marche

IN PISTA - Sia la squadra maschile che la femminile dell'Avis trionfano ai societari che si sono svolti all'Helvia Recina, staccando il pass per le finali nazionali

Una stupenda finale dei campionati marchigiani assoluti di società su pista ha visto l’Atletica Avis Macerata fare doppietta ancora una volta, aggiudicandosi sia la classifica femminile che maschile, guadagnandosi le Finali Nazionali. Grandi gare allo stadio Helvia Recina per questo classico appuntamento al quale la società si è presentata con la determinazione di raggiungere anche quest’anno prestigiose classifiche.

L’esordio nella prima giornata di gare è stato di Elisabetta Vandi che per esigenze di squadra ha aderito a correre l’inusuale distanza dei 100 piani dove ha trovato un’agguerrita concorrente nella campionessa italiana allieve Melissa Mogliani Tartabini. Ma la forte velocista avisina, primatista italiana dei 400 junior in 52”82, si è imposta con un ottimo 11”94 davanti alla Mogliani stessa, seconda con il nuovo record regionale allieve di 11”99. Bella vittoria anche nei 200 metri corsi in 24”31, sempre davanti alla Mogliani, e ha concluso i suoi impegni portando al successo anche una validissima 4 x 400 in 3’47”28 composta nell’ordine da Letizia Lare Lantone, Samira Amadel, Eleonora Vandi e appunto Elisabetta Vandi.

Altra prova importante e stata quella della staffetta 4 x 100 che nella prima fase non è stata classificata per cambio fuori zona, con Sofia Stollavagli, recentemente a 12”67 nei 100, Samira Amadel, Sara Porfiri e Letizia Lanciotti che ha ottenuto un valido 49”58. Da segnalare Letizia Lanciotti che oltre alla staffetta si è migliorata sia nei 100 che nei 200 rispettivamente in 12”69 e 26”72. Senza storia la vittoria nei 5000 di Ilaria Sabbatini con il tempo di 17’25”71 davanti all’altra avisina Ilaria Piottoli, junior, che si è espressa in 17’49”13.

Nei salti nuovi punteggi da parte di Marina Mozzoni nell’asta con m. 3,00 e Sara Porfiri nel triplo in m. 11,38 mentre si è ripetuta Mara Marcic nell’alto con 1,60. Importante la vittoria di Kelly Ornella Nya Yanga nel getto del peso con il personal best di 12,33, che ha portato preziosi punti anche nel giavellotto dove ha ottenuto un buon 34,13. A queste prestazioni si aggiungono poi quelle già acquisite nella prima fase svoltasi sempre a Macerata 11 e 12 maggio che ha visto in campo delle protagoniste fondamentali per la vittoria di squadra come: Eleonora Vandi 400 e 800 rispettivamente in 56”35 e 2’05”14, Ilaria Sabbatini nei 1500 4’42”58, Isabella di Benedetto nel disco in 39,85 e martello in 48,81, Ilaria Piottoli nelle siepi 11’15”23, Sara Porfiri nei 100 ostacoli in 14”51 e nella marcia Anastasia Giulioni nella 5 km in 27’07”42. per una classifica complessiva sontuosa che è la seguente: 1^ Atletica AVIS Macerata punti 14.983, 2^ Team Atletica Marche 13.882, 3^ Atletica Fabriano p. 13.163, 4^ Atletica Fermo p. 12.613 5^ SEF Stamura Ancona p. 9.137.

Squadra compatta anche quella maschile con Giovanni Faloci su tutti che nel lancio del disco ottiene la migliore prestazione italiana dell’anno con m. 62,72.

Ha aperto le danze Lorenzo Angelini, completamente recuperato, che vince i 200 metri in 21”73; si difendono bene Jacopo Palmieri nei 100 in 11”40 e Andrea Pietrella nei 400 in 51”73; da segnalare Nicholas Gironelli che si migliora negli 800 in 1’58”83.

Ottimo Nicola Cesca nei 110 ostacoli vinti con 14”79.

Buon recupero di risultati nei salti con Jacopo Tasso che si aggiudica il lungo con 6.89, pass per i Campionati italiani di Rieti; importanti anche le prove di Mattia Perugini nell’asta a m. 4,10 e di Obimezie Chiemezie Eboh nell’alto con m. 1,80.

A queste prestazioni si aggiungono poi anche qui quelle già acquisite nella prima fase svoltasi sempre a Macerata quindici giorni fa che ha avuto protagonisti decisivi per la vittoria di squadra come:

Ndiaga Dieng negli 800 e nei 1500 corsi in 1’56”87 e 4’07”02, Barkinde Mamadou Diallo nei 5000 e nei 3000 siepi rispettivamente in 15’41”33 e 9’51”79, Jacopo Palmieri nei 400 ostacoli in 57”09, Jacopo Tasso nel triplo in 13,97, Giovanni Faloci nel peso in 16,12, Emiliano Rogliani in 49,46 nel martello, nel giavellotto Alessio Floridi 54,31 e le due staffette la 4×100 in 43”22 con Palmieri, Cesca, Andrea Corradini e Angelini e la 4 x 400 in 3’28”18 con Palmieri, Gironella, Pietrella, Angelini. Bella anche la classifica maschile con l’AVIS in testa con punti 14.467, 2^ Team Atletica Marche p. 13.436, 3^ Atletica Fermo p. 12.719, 4^ ASA Ascoli Piceno 11.089, 5^ SEF Stamura Ancona 10.649. Nell’ambiente avisino si resta in grande attesa dello sviluppo dei meccanismi di promozioni e retrocessioni che definiranno la classifica nazionale definitiva e le sedi dei concentramenti dove saranno presenti entrambe le squadre maceratesi, che hanno mantenuto anche quest’anno una leadership regionale e arricchito un palmares che si allunga negli anni.

(foto di Maurizio Iesari)