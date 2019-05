CIVITANOVA - I carabinieri hanno rintracciato Cristiano Crisante in Sicilia, era sparito da ieri

I carabinieri lo hanno trovato a Milazzo e sta bene. Finita l’angoscia per i familiari, la compagna e gli amici di Cristiano Crisante, 51enne scomparso ieri da Civitanova.

L’uomo è in buone condizioni, ancora non è chiaro perché per oltre un giorno abbia fatto perdere le tracce finendo in Sicilia. Il 51enne si era allontanato ieri: aveva detto che sarebbe andato al lavoro a Tolentino, ma quando nel pomeriggio non ha fatto rientro a Civitanova, la compagna ha iniziato a preoccuparsi. Il cellulare risultava staccato. Così è scatto l’allarme e la Compagnia dei carabinieri diretta dal maggiore Enzo Marinelli ha dato il la alle ricerche, e la prefettura ha attivato il relativo piano per le persone scomparse. Oggi da Pescara si è alzato anche l’elicottero del 5 Elinucleo carabinieri che ha sorvolato la campagna tra Civitanova e Potenza Picena. Fino alla svolta in serata, col ritrovamento dell’uomo a Milazzo appunto.