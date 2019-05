BOXE - Il 19enne dell'Accademia Pugilistica Maceratese, unico marchigiano senza sconfitte, vincitore indiscusso del Torneo nazionale di pugilato Elite II nella categoria dei 64 chilogrammi

Trionfa a Roccaforte di Mondovì Elia Gironelli, 19 anni dell’Accademia Pugilistica Maceratese, vincitore indiscusso del Torneo nazionale di pugilato Elite II, nella categoria dei 64 chilogrammi, disputato dal 8 al 12 maggio al PalaEllero di Roccaforte di Mondovì.

Studente dell’istituto alberghiero di Cingoli, Elia Gironelli, unico marchigiano rimasto imbattuto nel torneo, dopo aver sconfitto in questo week end atleti provenienti dalla Lombardia e Piemonte è volato in finale dove si è imposto al trentino Placido Adonia, conquistando così l’ambita cintura. La sua tecnica, l’instancabile mobilità sulle gambe, la varietà dei colpi di cui è dotato, l’innata padronanza esibita sul ring sono stati da subito rilevati dagli occhi esperti dei maggiori maestri di pugilato delle Marche che lo hanno seguito in streaming, definendo il pugile studente come una sicura promessa per il pugilato nazionale. Pienamente soddisfatto il suo coach Gramaccini Emanuele, maestro dell’Accademia Pugilistica Maceratese.