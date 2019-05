SISMA - E' nato Inarsind Marche, che raccoglie diversi professionisti alle prese con le difficoltà del dopo terremoto. Il presidente eletto è l’ingegnere Roberto Di Girolamo

E’ nato il sindacato dei tecnici che stanno lavorando alla ricostruzione post terremoto. Ingegneri ed architetti liberi professionisti si sono associati ed hanno dato vita al sindacato fatto di soli liberi professionisti. «L’associazione, denominata Inarsind Marche, è un’articolazione dell’associazione nazionale di cui ha adottato lo statuto nella seduta assembleare degli iscritti del 28 marzo 2019. L’associazione, aperta ai liberi professionisti iscritti ad Inarcassa (Cassa nazionale ingegneri e architetti liberi professionisti), è apolitica ed apartitica, ha lo scopo di tutelare gli interessi morali, intellettuali, economici e professionali degli iscritti operanti in ogni settore dell’ingegneria e dell’architettura – spiegano i promotori – particolare spinta alla nascita dell’associazione regionale è venuta dal sisma del 2016 e dalla complessa normativa emanata per la ricostruzione». Gli iscritti a Inarsind Marche intendono perseguire gli scopi dell’associazione lavorando in sinergia con le figure istituzionali che concorrono alla formazione del quadro normativo di settore, mettendo a disposizione la professionalità dei propri iscritti in tutti i consessi dove vengono prese decisioni in merito alle normative riguardanti la libera professione. Nell’assemblea fondativa è stato anche eletto il direttivo: l’ingegnere Roberto Di Girolamo (presidente), l’architetto Fernando De Santis (vice presidente), l’ingegnere Sara Ricca (segretario), l’ingegnere Renzo Crucianelli (Tesoriere) e l’architetto Paolo Capriotti (consigliere).