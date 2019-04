MACERATA - Pietro Bartolo, candidato del Pd alle prossime europee, porterà la sua testimonianza venerdì 3 maggio alle 21 all'ostello Ricci

Pietro Bartolo il medico dei migranti a Lampedusa sarà ospite del circolo Aldo Moro a Macerata. L’appuntamento è in programma per venerdì 3 maggio alle 21 all’ostello Ricci.

Il dottore, noto per essere, dal 1992, il responsabile delle prime visite a tutti i migranti che sbarcano a Lampedusa, è candidato alle prossime elezioni europee in Italia centrale (Toscana, Lazio, Umbria e Marche) nella liste del Pd. Nel corso della serata Pietro Bartolo, la cui opera ha anche ispirato il documentario “Fuocammare” vincitore dell’Orso d’oro per il miglior film al festival di Berlino, porterà la sua testimonianza e sarà intervistato dal giornalista Rai Vincenzo Varagona. Faranno gli onori di casa l’assessore regionale Angelo Sciapichetti e l’assessore del Comune di Macerata Narciso Ricotta.