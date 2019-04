CIVITANOVA - L'operazione ha l'obiettivo di incrementare la crescita e lo sviluppo tecnologico

Labware, società di Civitanova, attiva da oltre 20 anni nel mercato dei Pos per la ristorazione, è stata acquistata da Green Arrow Capital Sgr. Si tratta dell’8° acquisizione del Team: il fondo di Private Equity “Gapef3” ha acquisito la maggioranza di Labware.

La società nasce nel 1995 da un’intuizione e da un forte spirito pionieristico che ha il coraggio di sfidare la tecnologia esistente per realizzare un’idea innovativa: sostituire la carta e la penna per prendere le ordinazioni al ristorante, con computer palmare a trasmissione radio. Tutto questo quando i computer palmari wireless ancora non esistevano. L’indotto del comparto elettronico delle Marche ha reso possibile la realizzazione della filiera necessaria per la creazione dell’azienda che, partendo da una visione, progetta, produce e vende il prodotto integrato sul mercato. Tra i suoi clienti anche la corona inglese.

Obiettivo del Fondo Green Arrow Private Equity 3 è quello di sviluppare la partecipata in un percorso di crescita dimensionale fornendo il supporto necessario per un incremento sia della struttura manageriale che del suo posizionamento sia nazionale che internazionale nel mercato di riferimento.

Paolo Pagnanini, socio fondatore e reinvestitore di Labware ha dichiarato: «Con l’ingresso del fondo nella struttura di Labware siamo certi di poter avere al nostro fianco un partner strategico per incrementare la crescita nei mercati in cui la società è già presente ed avere le potenzialità per sfruttare ulteriormente il vantaggio tecnologico dei nostri sistemi integrati anche in nuove geografie»

Il Team di Green Arrow Capital Sgr S.p.A. che ha lavorato sull’operazione è stato composto da Daniele Camponeschi, Cio della SGR, Francesca Chiara Gennaro, Investment Director dell’area Private Equity e Giorgio Fenili, Associate del Team di Private Equity.