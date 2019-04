IN COMUNE - Romano Carancini ha ricevuto la squadra vincitrice della Coppa Italia Marche e Umbria

«Siamo orgogliosi e vi ringraziamo per aver portato in alto il nome della città». Con queste parole stamattina il sindaco Romano Carancini, affiancato dall’assessore allo Sport Alferio Canesin, ha ricevuto a Palazzo Conventati la squadra di calcio a 11 femminile Yfit reduce dalla vittoria della Coppa Italia Marche e Umbria.

Alle giocatrici, accompagnate dal presidente Massimiliano Avallone, dai dirigenti e coordinatori tecnici Alberto Scuffia e Romina Amici, il sindaco ha espresso soddisfazione per il grande lavoro fatto e per il considerevole traguardo raggiunto e ha sottolineato l’importanza di sostenere il calcio nella versione femminile: «Finalmente emerge una propria identità del calcio femminile, basti pensare ai 40.000 spettatori che hanno assistito a Juventus – Fiorentina o ai 60.000 dell’Atletico Barcellona, risultati importanti in termini di apprezzamento. State proseguendo una storia che a Macerata era iniziata tanti anni fa prima con la Laureals e poi con la Socopad, mantenendo acceso il braciere. Siete una squadra che in poco tempo è cresciuta ed è diventata matura. Vi esorto ad andare avanti con la stessa determinazione, tenacia e sacrificio che vi hanno portato fino a qui e con grande affetto vi confermo che è stato un grande piacere avervi qui».

Parole di elogio del primo cittadino sono state rivolte anche al mister Alberto Scuffia che ha definito «una persona speciale e determinata» e un ringraziamento lo ha rivolto anche al presidente Avallone per il forte investimento che ha scelto di fare.

L’assessore Canesin ha ricordato invece il pregiudizio di genere che anni fa aleggiava intorno al calcio femminile «ma che fortunatamente con il tempo è scomparso».

Avallone ha ricordato che in totale nei vivai della Yfit militano 65 giocatrici dai pulcini alla prima squadra, provenienti da tutto il territorio provinciale: «Due sono le sedi operative con i vivai della Yfit – ha affermato – e si trovano nei centri sportivi dei Salesiani di Macerata e di Civitanova con ben 5 campi di calcio a disposizione, dove le giovani costantemente vivono e sognano la prima squadra, ispirandosi alle giocatrici di serie A. Nonostante la determinazione il calcio femminile si distingue per il grande fair play che domina sempre negli incontri. Se un arbitro in una partita maschile fischia 100 volte in quella femminile 10».

Al termine dell’incontro al sindaco è stato consegnato il gagliardetto della Yfit mentre alla squadra l’assessore Canesin ha donato un crest del Comune di Macerata.

La rosa delle campionesse della prima squadra è composta da Michela Castellani, Sandra Piangerelli, Claudia di Cato, Tatiana Montecchia, Noemi Tedeschi, Angelica Bernacchini, Chiara Crispini, Marina Fiorentini, Alessandra Creti, Ludovica Capponi, Francesca Smorlesi, Federivca Romiti, Sofia Paparelli, Martina Piangerelli, Asia Tesei, Virginia Copparo, Giorgia Guazzaroni, Giulia Armando, Arvel Vita, Francesca Tarulli, Martina Spaccesi, Alessia Pantana, Eleonora Grelloni e Yasmerlin Duran.