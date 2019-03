ATLETICA - L'appuntamento, giunto alle 43esima edizione, in programma sabato 30 marzo nell'aula Sinodale della Domus San Giuliano: verranno premiati gli atleti che si sono distinti nella scorsa stagione agonistica

L’Atletica Avis Macerata organizza per sabato 30 marzo, la tradizionale “Festa dell’Atleta” giunta quest’anno alla 43esima edizione. La cerimonia si svolgerà nell’aula Sinodale della Domus San Giuliano, in via Cincinelli 4, alle 17,15. La manifestazione rappresenta un appuntamento particolarmente significativo nella vita dell’associazione perché nel corso della stessa verranno premiati, come è tradizione, gli atleti che hanno ottenuto risultati di rilievo nella scorsa stagione agonistica e coloro che hanno migliorato i record sociali. Lungo l’elenco dei premiati per i risultati del 2018.

Elisabetta Vandi: finalista ai Campionati del Mondo junior a Tampere (Finlandia) 10-15 luglio 2018 e Azzurra ai Campionati Europei di Berlino 7-12 agosto 2018, oltre che campionessa Italiana junior dei m. 400 indoor e outdoor -Ancona 4/02/2018 e Rieti 2/06/2018, primatista Italiana m. 400 junior con 53”24. Eleonora Vandi: Azzurra ai Campionati Europei di cross di Tilburg 9/12/2018, primatista Marchigiana assoluta dei m. 800 2’03”50 e 1500 4’18”07- Pescara 8-9/9/2018. Giacomo Brandi: Azzurro a Podebrady (Repubblica Ceca) 2/4/2018, record sociale assoluto marcia km 10 in 41’42”17 Agropoli 1/06/2018. Giovanni Faloci: Campione italiano assoluto lancio del disco – Pescara 9/9/2018, Azzurro ai Campionati Europei di Berlino 7/08/2018. Martina Mazzola: Azzurra delle prove multiple a Aubagne (FRA) 28-29/07/2018. Ilaria Piottoli: Primatista Marchigiana assoluta dei m. 3000 siepi 11’14”71 Agropoli 2/06/2018. Micol Zazzarini, Samira Amade, Lara Letizia Lantone, Elisabetta Vandi: Staffetta 4 x 400 2^ Classificata ai Campionati Italiani junior con il Record Marchigiano junior 3’48”75 – Agropoli 3/06/2018. Nicola Cesca: Record sociale assoluto m. 110 ostacoli – Pescara 8/9/2018.

Ma oltre a loro saliranno sul palco i giovani che hanno migliorato il record sociale nelle varie specialità e categorie, mentre un riconoscimento verrà dato anche alle splendide protagoniste della vittoria nella Finale Nazionale Argento di Bergamo del 23-24/6/2018 del campionato di società assoluto femminile che ha aperto la porta per la finale nazionale Oro per questo 2019 e alle ragazze della Finale Nazionale Oro under 23 di Pavia del 22-23/9/2018. Ci sarà anche la forte squadra maschile, club Campione Marchigiano maschile, finalista nel campionato di società a Sulmona nelle stesse date, capitanata da Giovanni Faloci. Verrà inoltre assegnata a Alessia Conti e Nicola Cesca la significativa stella d’oro per i 10 anni di attività agonistica.

Saranno ricordati anche i giovanissimi protagonisti del settore giovanile, il vera forza dell’Atletica Avis Macerata, con un particolare ricordo. A tutti i presenti verrà consegnato il nuovo Annuario 2018, realizzato da Massimo Mozzoni, uno straordinario documento di statistica contenente i risultati dello scorso anno, con numerose rubriche e tabelle con i primati, le classifiche, lo storico della società ecc., arricchito da moltissime foto, ricordi preziosi di un’altra straordinaria stagione di atletica.

Nel corso della serata si ripercorrerà l’anno appena trascorso attraverso filmati, foto e documenti preparati da Paola Antinori, Stefano Gattari, Antonella Gentili e Maurizio Iesari, che ricorderanno i personaggi di questo periodo ed i traguardi raggiunti, con il quotidiano impegno di tutti. Va segnalato che nella scorso anno la società maceratese ha portato a gareggiare sui campi della regione ed in ambito nazionale 250 atleti di tutte le categorie federali, in oltre 160 manifestazioni ed ha portato all’esordio nell’attività agonistica il nuovo settore del nordic walking che si è messo in evidenza anche per la brillante capacità organizzativa. Un’attività imponente al servizio della città e dei suoi giovani.

Sono invitati alla Festa tutti i soci, genitori, amici, ecc. per celebrare il serio ed appassionato impegno di tanti ragazzi nell’attività sportiva dilettantistica, nel nome dell’Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue), attraverso il quale viene lanciato anche un importante messaggio di solidarietà.